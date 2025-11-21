EMERGÈNCIA
Desallotjats per un foc en una casa de l’Horta
Un incendi en una casa va obligar a desallotjar la matinada d’ahir una parella i la seua filla a la partida Femosa, a l’Horta. El foc es va declarar a la 1.38 hores i hi van acudir nou dotacions dels Bombers, patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra i el SEM. A l’arribar els equips d’emergències, el foc estava desenvolupat. Els afectats, que van resultar il·lesos, van sortir pel seu propi peu de l’habitatge. El foc va danyar uns 50 metres quadrats de la planta baixa i la coberta, que es va col·lapsar. A les 4.03 hores el van donar per extingit. Els afectats se’n van anar a casa d’uns familiars. Estava previst que acudissin tècnics per inspeccionar l’estructura. D’altra banda, als Alamús hi va haver un foc de xemeneia.