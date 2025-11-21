SANITAT
Els CAP de Lleida, obligats a tancar les cadires de rodes amb clau per evitar robatoris
Es demana la targeta sanitària per deixar-la al pacient i es recupera al retornar-la
Centres d’Atenció Primària (CAP) de Lleida s’han vist obligats a mantenir a pany i clau les cadires de rodes que deixen als pacients amb problemes de mobilitat a l’haver patit robatoris.
Aquest diari ha pogut saber que almenys al de l’Onze de Setembre s’han registrat tres sostraccions de cadires, que el personal del CAP va deixar a persones que les van sol·licitar i que es van emportar fora del centre i mai les van tornar.
Per això, ara les cadires estan en una sala tancada amb clau i abans de deixar-les els sol·licitants han d’entregar la targeta sanitària al taulell i se’ls torna quan la retornen. D’aquesta manera, si la cadira no es retorna saben quina persona la té i a qui reclamar-la. Una portaveu de l’àrea d’Atenció Primària va indicar que “aquest és el nou protocol per evitar incidents que han ocorregut en el passat”.
A l’Arnau de Vilanova també demanen documentació per deixar cadires de rodes als pacients que les necessiten per desplaçar-se a consultes i proves.
CAP de Balàfia-Pardinyes-Secà
D’altra banda, el segon mòdul prefabricat, instal·lat al costat del CAP de Balàfia-Pardinyes-Secà, ja està en funcionament i s’hi ha traslladat la direcció del centre, segons va afirmar la mateixa portaveu de l’Atenció Primària. Així mateix, el primer mòdul, que va ser col·locat durant la pandèmia de la covid, no està destinat a la vacunació, com en campanyes anteriors, sinó a altres serveis, com fisioteràpia i nutrició.
Les vacunes s’injecten ara en consultoris a l’interior del CAP, per evitar que les persones hagin de fer cua al carrer, amb les baixes temperatures. De fet, un cartell en aquest mòdul indica que s’ofereixen “serveis assistencials”.
En un altre ordre de coses, l’aparcament exterior situat darrere d’aquest centre segueix tancat, després que el seu accés va ser tancat el 2023 quan una persona va tenir una caiguda a causa del paviment aixecat per les arrels dels arbres. Així, fa dos anys que està inutilitzat i fins i tot hi estan creixent les males herbes.