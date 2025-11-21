UNIVERSITAT
Estudiants de Medicina de Lleida: “No ens oposem a anar a Igualada, volem garanties per escrit que sigui voluntari”
Aturada dels alumnes de Medicina contra un trasllat obligatori per acabar el grau. La degana assegura que l’any vinent oferiran vint places del rotatori de sisè curs a la capital de l’Anoia
“No ens oposem a anar a Igualada. Sabem que pot ser una oportunitat i un benefici parcial per a la nostra facultat perquè amb l’augment de places no cabem a les classes i tenim l’hospital congestionat. Amb el que no estem d’acord, i rebutgem totalment, és com s’està gestionant, de manera precipitada i fruit d’una decisió presa de manera unilateral per les autoritats polítiques, sense tenir en compte la nostra opinió.” Així de clar es van manifestar ahir els estudiants de la facultat de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) sobre l’anunci del departament d’Universitats de crear una unitat docent de Medicina a Igualada a partir de l’any que ve, que comportaria el trasllat d’alumnes de quart, cinquè i sisè.
El Consell de l’Estudiantat de Medicina va convocar una aturada acadèmica per protestar contra aquesta decisió, que va comportar que els docents no van poder programar activitats avaluables, encara que sí donar classe.
No obstant, el coordinador del consell, Antonio Moral, va afirmar que “molts” estudiants van secundar la mobilització i no van anar a classe. Moral va remarcar que no estan en contra de la unitat docent a Igualada, però va reclamar “que aconsegueixi garanties” i que traslladar-se de Lleida a la capital de l’Anoia en cap cas sigui obligatori.
D’aquesta manera, reivindiquen que es mantingui la mateixa qualitat de docència que a Lleida, amb professors acreditats, per evitar “desigualtats” entre els alumnes d’ambdós centres, i garanties també de residència i desplaçament.
I sobretot demanen “no deixar que s’imposin criteris i voluntats polítiques davant de les necessitats reals dels estudiants” i que els compromisos “es posin per escrit i ens tinguin en compte”.
En el manifest que van llegir durant la protesta, van assegurar que “sabem que hi ha una proposta sobre la taula que als alumnes de sisè se’ls ofereixi la possibilitat de fer part del rotatori obligatori a l’hospital d’Igualada”. I van subratllar que “si algú hi vol anar, ha de ser de manera voluntària, tant si s’imparteix a partir de sisè com si és a partir de quart”. No podem obligar els estudiants a anar-hi, i menys si Lleida és la seua ciutat natal i no es té en compte la situació econòmica i laboral”, va incidir.
Per la seua banda, la degana de Medicina, Anna Casanovas, va indicar que la idea per al curs vinent 2026-2027 és ampliar a 20 les places que ofereixen a Igualada als alumnes de sisè per al rotatori d’especialitats, així com informar els de primer en la preinscripció d’un doble itinerari a elegir: cursar tota la carrera a Lleida o desplaçar-se a Igualada per a quart i cinquè, de manera voluntària. Va detallar que l’objectiu és que vint estudiants es desplacin a Igualada i va dir que estan estudiant quins “requisits” continuaran en el cas que no hi hagués voluntaris suficients.
Universitats diu que hi aniran els que ho decideixin “lliurement”
La conselleria d’Universitats va assegurar ahir que només aniran a Igualada “els alumnes que ho decideixin lliurement”. Va detallar que “el curs que ve hi haurà 20 places voluntàries de sisè i a partir del 2027 s’afegirà quart i cinquè”. “La unitat docent amplia les possibilitats formatives i de pràctiques clíniques. És un projecte pensat per donar més opcions de trajectòria universitària, enriquir l’experiència clínica i garantir una distribució més equilibrada de les oportunitats al territori”, va assenyalar.