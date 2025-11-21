EQUIPAMENTS
Fanals amb l’escut de Lleida a l'avinguda Prat de la Riba
Els antics tenien més de seixanta anys i eren els més vells de la capital
L’ajuntament de Lleida està instal·lant 36 nous fanals a la mitjana de l’avinguda Prat de la Riba, que substitueixen els antics, que tenien més de seixanta anys i eren els més vells de la capital. A més, els nous tenen la particularitat que incorporen l’escut de la ciutat de Lleida.
L’objectiu és millorar l’eficiència energètica i la qualitat de vida dels lleidatans i avançar també en il·luminació i seguretat, va indicar l’alcalde, Fèlix Larrosa.
Restricció de trànsit
D’altra banda, des d’ahir el tram de Prat de la Riba entre Sant Ruf i Baró de Maials passa a tenir només un carril per sentit amb motiu de les obres de prolongació del carril bici fins a la rotonda del Barris Nord.