EQUIPAMENTS

Fanals amb l’escut de Lleida a l'avinguda Prat de la Riba

Els antics tenien més de seixanta anys i eren els més vells de la capital

L’alcalde va visitar ahir la instal·lació de nous fanals a Prat de la Riba. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Redacció

L’ajuntament de Lleida està instal·lant 36 nous fanals a la mitjana de l’avinguda Prat de la Riba, que substitueixen els antics, que tenien més de seixanta anys i eren els més vells de la capital. A més, els nous tenen la particularitat que incorporen l’escut de la ciutat de Lleida.

L’objectiu és millorar l’eficiència energètica i la qualitat de vida dels lleidatans i avançar també en il·luminació i seguretat, va indicar l’alcalde, Fèlix Larrosa.

Restricció de trànsit

D’altra banda, des d’ahir el tram de Prat de la Riba entre Sant Ruf i Baró de Maials passa a tenir només un carril per sentit amb motiu de les obres de prolongació del carril bici fins a la rotonda del Barris Nord.

