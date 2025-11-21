CAMPANYA
Fins a 35 furgonetes denunciades per excés de velocitat en menys d’una hora a Lleida
Incrementen els controls al transport professional aquesta setmana
Els Mossos d’Esquadra van denunciar aquest dimarts, en menys d’una hora, 35 furgonetes de transport que circulaven amb excés de velocitat a l’Ll-12 a l’accés de Lleida cap a l’autopista AP-2. Totes elles van superar els 110 quilòmetres per hora –una anava a 134 km/h– quan la velocitat màxima a la qual poden circular-hi és de 90 km/h, malgrat que en aquesta via és de 120 km/h per als turismes. Les infraccions van ser detectades mitjançant un radar pistola làser (TruCAM) en el marc d’un control de la campanya preventiva que impulsa aquesta setmana el Servei Català de Trànsit per reduir la sinistralitat de camions i furgonetes i millorar la seua seguretat.
Manel Girol, sergent de la Unitat de Trànsit dels Mossos a Ponent, va explicar que “la furgoneta és un vehicle més lleuger que un camió i té la capacitat d’anar a molta més velocitat de la permesa. Han d’anar a 90 km/h en aquesta via i amb aquest radar és la manera de detectar la infracció”, va detallar. També van donar l’alto a diversos camioners. “Inspeccionem també el vehicle, amb possibles excessos de càrrega o si porten més temps del permès al volant perquè no han fet els descansos obligatoris.” A més, alguns d’ells van ser sotmesos al test d’alcohol i drogues.
A Catalunya, en el que va d’any, han perdut la vida 10 camioners i set conductors de furgonetes.
En el mateix període de l’any passat van perdre la vida 14 xòfers, cinc de camions i nou de furgonetes. A la mateixa campanya policial de l’any passat, es van efectuar en una setmana 433 controls i es van imposar 1.570 denúncies.