ENSENYAMENT
L’absentisme estudiantil a la universitat, a l’alça
La conferència estatal de degans d’Economia i Empresa analitza aquest problema a Lleida. Va augmentar arran de la pandèmia
Més de cent degans i vicedegans de les facultats d’Economia i Empresa de tot l’Estat es reuneixen des d’ahir a Lleida per celebrar la seua conferència anual, que analitzarà, entre altres qüestions, com reduir l’absentisme als seus graus.
“És una realitat que afecta tant els nostres cursos com el conjunt de la universitat, tenim un percentatge significatiu d’alumnes que no venen a classe des de la pandèmia i hem d’analitzar com els tornem a atreure a les classes presencials, ja sigui redissenyant l’oferta docent o amb altres fórmules”, va dir el degà de la facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL), Eduard Cristóbal, que en la inauguració del congrés va exercir d’amfitrió. És per això que avui està previst que en presentin un estudi dos investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en què analitzen tant les causes com les possibles solucions.
En aquest sentit, Cristóbal va assenyalar que “és cert que arran de la pandèmia vam incrementar les classes virtuals i vam penjar molts continguts en línia, la qual cosa fa que molts alumnes no vegin necessari anar a les classes presencials, però també hi ha altres factors com per exemple que compaginen els estudis amb un treball o fins i tot per la problemàtica de l’habitatge, ja que hi ha estudiants que, potser, no poden permetre’s llogar un pis o una habitació en una gran ciutat i han de cursar el grau des de casa”.
D’altra banda, el degà de la UdL va assenyalar que un altre dels problemes que analitzaran en aquesta conferència, que dura fins avui, és la gestió dels Treballs de Final de Grau (TFG). “Ens encarreguem de tutoritzar i analitzar una gran quantitat de TFG i tenim una problemàtica tant de gestió com de recursos”, va reconèixer Cristóbal.
Al seu torn, també es tractaran els possibles usos de la intel·ligència artificial (IA) en l’àmbit de la gestió universitària, a més d’enfortir i establir noves col·laboracions amb col·legis professionals per millorar la formació acadèmica.
Més investigadors per a la UdL
Paral·lelament, el departament d’Universitats va resoldre ahir la convocatòria dels ajuts per contractar personal investigador en formació de les universitats públiques. Dels 112 nous contractes que es faran amb aquesta subvenció de 9,3 milions d’euros, 6 seran per a la Universitat de Lleida.