UNIVERSITAT
Una directiva de Vall Companys presidirà el Consell Social de la UdL
La directora corporativa de desenvolupament i gestió de persones del Grup Vall Companys, Carmina Chia, serà la pròxima presidenta del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL), malgrat que el seu nomenament encara no ha estat ratificat pel Consell Executiu de la Generalitat. Rellevarà Delfí Robinat i serà la primera dona a ocupar aquest càrrec.
Prendrà possessió del càrrec divendres vinent al costat de la nova rectora, Maria Àngels Balsells, que va guanyar les eleccions amb el 80% dels vots ponderats favorables. L’acte serà presidit per la consellera d’Universitats, Núria Montserrat.
El Consell Social de la UdL és l’òrgan de participació de la societat a la universitat. Les seues funcions se centren en la gestió econòmica, presupostaria, patrimonial i en l’àmbit de la programació i gestió universitària, col·laborant amb l’equip rectoral en la definició dels criteris i prioritats estratègiques. Va ser creat el 1994 durant el rectorat de Jaume Porta i Simeó Miquel va ser-ne el primer president. Després, també van ocupar el càrrec en el Consell Josep Maria Pujol i Ramon Roca.
El canvi al capdavant del rectorat comportarà l’inici d’un cicle electoral en el qual hi ha prevista la renovació dels degans de les facultats i els directors de les escoles universitàries, així com els responsables dels departaments.