TRIBUNALS
Més de cent bombers voluntaris demanden a Lleida el Govern
110 efectius de 22 parcs de la demarcació reclamen les condicions laborals dels funcionaris. Interior recorda que no han superat una oposició
Un total de 110 bombers voluntaris de 22 parcs de la demarcació de Lleida van presentar ahir la primera demanda col·lectiva contra la Generalitat per exigir l’equiparació de les condicions laborals i salarials amb els bombers de professió. Reclamen al Govern que els doni d’alta a la Seguretat Social perquè, en cas d’accident, quedin coberts, ja que ara se senten “desprotegits”. Des de Bombers Precaris en Lluita van assegurar que la seua relació amb l’administració ha transcendit els límits del voluntariat i s’ha convertit en una relació laboral “encoberta”, que van denominar “d’uberització” del servei públic.
Uns 300 bombers voluntaris de la resta de demarcacions catalanes també preveuen presentar demandes similars abans d’acabar l’any. Els demandants van assenyalar que aquesta professionalització s’ha aguditzat en els últims anys amb, per exemple, l’obligació de fer un nombre d’hores mínimes a l’any (650) i estar controlats mitjançant una aplicació.
En total, la demanda inclou bombers dels parcs d’Àger, Agramunt, Almacelles, Almenar, Artesa de Segre, Coll de Nargó, Esterri d’Àneu, la Granadella, Guissona, Isona, Josa i Tuixén, Lleida, Montferrer, Oliana, la Pobla de Segur, Ponts, Ribera de Cardós, Seròs, la Seu d’Urgell, Solsona, Sort i Torà. Les comarques lleidatanes compten actualment amb 363 bombers funcionaris i 379 de voluntaris, segons les dades d’Interior de la campanya forestal de l’estiu.
Per la seua part, Tamara Garcia, directora general de Prevenció i Extinció d’Incendis, va assenyalar que, segons la llei 5/1994, no hi ha una relació laboral directa amb els bombers voluntaris i va recordar que s’han aprovat millores com l’assegurança mèdica o les compensacions a través del Consell de Bombers Voluntaris. Així mateix, va dir que es convocaran noves places per a bombers funcionaris, a les quals els voluntaris poden presentar-se.