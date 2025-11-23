TRÀNSIT
Condueix drogat, sense carnet i amb moto robada
Va intentar fugir de la Urbana a Cappont
La Guàrdia Urbana va denunciar ahir de matinada un conductor drogat que circulava amb una moto robada, sense carnet ni assegurança per Cappont. Els fets van tenir lloc a les 3.00 hores, quan una patrulla va observar una motocicleta amb els llums apagats. Al donar-li l’alto, el motorista va fugir per diversos carrers fins que finalment va poder ser interceptat al carrer Riu Francolí. Els agents van comprovar que el xòfer, de 45 anys, no tenia permís de conduir ni l’assegurança obligatòria i que la motocicleta constava com a robada. Tenia en vigor una ordre d’allunyament de l’acompanyanta, també de 45 anys. També va donar positiu en el drogotest i li van requisar una peça d’haixix. La Urbana va instruir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària, contra la salut pública i per trencament de condemna.