TRANSPORTS
Novetat al servei d'autobusos: els usuaris podran demanar parades durant la nit
És part del nou reglament del transport públic
Una de les novetats més destacades que inclou el nou reglament és que els usuaris dels autobusos que circulin entre les 22.00 i les 6.30 hores podran sol·licitar parades a demanda. Així, la persona haurà de prémer el botó de parada, atansar-se al conductor i dir-li on vol que pari i sortir per la porta davantera del vehicle.
Actualment no hi ha un servei de bus nocturn estable, però sí que s’ofereix en esdeveniments especials com les festes majors, el Carnaval o l’Aplec del Caragol. “És una mesura que incorporem ara per als serveis especials, però també amb una mirada de futur, ja que preveiem que hi hagi un servei de busos urbans nocturns una vegada entri en vigor la nova concessió”, va assenyalar la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón. “Amb això garantim que els viatgers arribin a la seua destinació de la forma més segura”, va afegir.
Respecte a quan es podrà implementar el servei nocturn, Morón va dir que la previsió és que sigui a partir de l’any 2027, “però no descartem que abans d’aquesta data duguem a terme proves pilot per analitzar el funcionament i la viabilitat, de la mateixa manera com vam fer amb els busos llançadora als barris perifèrics”. El contracte actual està prorrogat fins a finals de l’any que ve.