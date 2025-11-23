Territori inicia la implantació de bandes sonores en 210 km de carreteres de Catalunya
El Departament de Territori ha engegat aquesta setmana els treballs per instal·lar bandes sonores longitudinals a l’eix de diverses carreteres de la demarcació de Barcelona, amb l’objectiu de reduir el risc de xocs frontals. En total, l’actuació abastarà més de 210 quilòmetres.
Les obres han començat a l’N-141c, entre Moià i Navarcles, i continuaran en dotze vies més, com la C-16 (Berga–Bagà), la C-25D (Vic), la C-31 (Cubelles–Sant Pere de Ribes), la C-35 (Parets–Granollers i la Roca–Santa Maria de Palautordera), la C-37 (Santa Margarida de Montbui–Vilanova del Camí i Manlleu–Torelló), la C-55 (Abrera–Castellbell i el Vilar i Manresa–Solsona) i la C-59 (Santa Perpètua–Palau-solità i Plegamans i Caldes–Sant Feliu de Codines). També s’hi inclouen trams de la C-62, la B-224, la B-40z, la BV-5105 i la C-1413a.
Els treballs es faran majoritàriament en horari nocturn fins a principis de desembre, amb el trànsit obert en ambdós sentits però amb carrils més estrets. Només en casos puntuals s’habilitarà pas alternatiu regulat.
Les bandes sonores, que generen soroll i vibració quan un vehicle les trepitja, alerten els conductors en cas d’envair el carril contrari i contribueixen a reduir els accidents frontals i frontolaterals. S’instal·len fresant el paviment i repintant la marca de l’eix, amb franges de fins a 8 mm de profunditat.
Tot i que els treballs han començat a la demarcació de Barcelona, el Departament de Territori preveu desplegar aquesta actuació a tot el país. De fet, el projecte s’executarà mitjançant cinc contractes, un per a cada Servei Territorial de Carreteres —Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre—. Les obres a Lleida, juntament amb les de la resta d’àmbits, es posaran en marxa entre aquest any i el vinent.