Atacat per diverses persones un home de 37 anys a Lleida: va quedar inconscient a zona de bars de la Zona Alta

La víctima de l'agressió va ser traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova

Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Lleida.

Un home de 37 anys va ser víctima d’una agressió entre els carrers Bonaire i Sant Martí, la zona de bars de Zona Alta de Lleida, la matinada de dissabte a diumenge. Va ser atacat per diverses persones, va quedar inconscient i va haver de ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova, segons va indicar la Guàrdia Urbana. 

Sense detencions

Els Mossos d’Esquadra, que s’encarreguen de la investigació, van precisar que l’home va ser atacat per dos agressors i va afirmar que de moment no s’han practicat detencions

