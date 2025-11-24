El CIAD de Lleida ha atès a més de 230 víctimes de violència masclista el 2025
La plaça Víctor Siurana ha acollit l'acte institucional del 25-N amb la participació per primera vegada d'un home en la lectura del manifest
El Centre Municipal d'Informació i Atenció a les Dones (CIAD) de l'Ajuntament de Lleida ha atès 232 dones víctimes de violència masclista des de l'1 de gener fins a mitjans de novembre de 2025, superant les 1.400 atencions en total. Així ho ha revelat la regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, després de l'acte institucional celebrat a la plaça Víctor Siurana amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones (25-N), que ha comptat amb la presència d'una cinquantena de representants institucionals i dels cossos de seguretat.
La lectura del manifest d'enguany, centrat en les violències masclistes en entorns digitals, ha estat protagonitzada per dos joves lleidatans, Adrià Codina i Ariadna Delgado. "Crec que és la primera vegada que un home llegeix el manifest, però des de l'Ajuntament fa dies que ho diem, sense la participació de tots no ens en sortirem", ha destacat la regidora Valls. L'acte ha estat conduït per Carolina Villacampa, catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Lleida, i ha comptat amb l'actuació musical de la cantautora Olga Zoet.
L'organització d'aquesta commemoració ha estat fruit de la col·laboració entre diverses institucions del territori: l'Ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, la subdelegació del govern espanyol i la Universitat de Lleida (UdL).
Programa d'activitats per combatre la violència masclista
La Paeria de Lleida ha dissenyat un ampli programa d'activitats al voltant del 25-N, que s'estén des de la setmana passada fins a finals de novembre, amb l'objectiu de visibilitzar, prevenir i erradicar les violències masclistes mitjançant propostes culturals, reflexives i participatives.
Per al mateix 25 de novembre s'han programat dues activitats destacades: la projecció de curtmetratges sobre resistència i sororitat sota el títol 'No és ficció: és real' i la tertúlia 'El Cafè de les dones', ambdues al Centre Cívic de Cappont.
El programa continuarà el 26 de novembre amb la catorzena edició del Memorial Hortènsia Alonso, que enguany porta per títol 'Dones Migrades i Violències Masclistes'. Aquesta jornada tècnica, destinada a donar veu a un dels col·lectius més vulnerables, tindrà lloc al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont de la UdL.
Les activitats es clouran el 27 de novembre amb la conferència 'No es ficción: adolescentes tras las pantallas', una reflexió crítica sobre pornografia i prostitució basada en la Guia Andrea, a càrrec de Yasmina Romero Morales, professora de la Universitat de Lleida.