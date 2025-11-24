Comencen els treballs per recuperar l'antic Molí de Cervià de Lleida
L'ajuntament ha iniciat les tasques de desbrossament al voltant d'aquest edifici del segle XIII, situat a la partida de Granyana, per poder aixecar plànols amb drons i planificar futures actuacions de conservació
La Paeria de Lleida ha iniciat la recuperació de l'històric Molí de Cervià, situat a la partida de Granyana, amb les primeres tasques de desbrossament i desforestació de tot l'entorn. Aquesta actuació, que va començar aquest febrer de 2025, representa el primer pas per avaluar l'estat actual d'aquest emblemàtic edifici d'origen medieval i planificar les futures intervencions de consolidació arqueològica i conservació.
Les obres en curs consisteixen principalment en la tala de la massa arbòria i l'eliminació de la vegetació al voltant de l'edifici, una intervenció necessària per poder examinar adequadament l'estructura i elaborar una documentació tècnica precisa, segon l'ajuntament. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que "hem iniciat les tasques de desbrossament per poder atacar pròpiament el que és l'edifici. La primera línia d'atac és documentar, és a dir, saber com està l'edifici, amb aquesta operació de desbrossament a tot el perímetre del conjunt dels dos edificis, el molí de dalt i el molí de baix".
Segons ha detallat l'alcalde durant la visita a les obres, s'utilitzarà tecnologia de drons per elaborar una planimetria detallada i els alçats corresponents, que permetran conèixer amb exactitud les dimensions i l'estat real de conservació del conjunt arquitectònic. Larrosa, acompanyat per la primera tinenta d'alcalde i regidora d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha supervisat l'inici dels treballs juntament amb tècnics municipals i representants veïnals.
Un patrimoni industrial amb vuit segles d'història
L'antic molí fariner de Cervià, vinculat a la sèquia de Fontanet, constitueix un dels elements més emblemàtics del patrimoni industrial de l'Horta de Lleida. Els seus orígens es remunten als segles XII i XIII, quan Ramon de Cervià va obtenir el privilegi per construir-lo, convertint-se amb el pas dels segles en una peça clau del patrimoni històric local. Actualment forma part del Catàleg d'Elements Històrics i Arquitectònics de Lleida.
Cal recordar que l'edifici és propietat municipal des de l'any 2019, quan la Paeria va adquirir-lo i va realitzar una primera intervenció amb la instal·lació d'una tanca perimetral. L'alcalde ha destacat que la voluntat del consistori és "posar en valor el nostre patrimoni, evitar que es depreciï més i, sobretot, generar un espai d'oci i de gaudi", amb serveis complementaris com una àrea de pícnic.
Preservació amb criteris paisatgístics i històrics
Tots els treballs que s'estan duent a terme segueixen estrictes criteris de paisatgisme i es realitzen amb especial cura per no malmetre en cap moment les estructures històriques. Els responsables del projecte han confirmat que es mantindran aquells exemplars d'arbres que no comprometin les edificacions i que tinguin un valor ambiental significatiu.
Aquesta intervenció, que té una durada prevista d'aproximadament dues setmanes, s'emmarca dins del pla municipal de preservació i protecció del patrimoni per a aquest 2025, que compta amb una inversió total propera als dos milions d'euros per a diverses actuacions a la ciutat. Val a destacar que el ple municipal va aprovar per unanimitat, el 25 d'octubre de 2024, una moció específica per impulsar la recuperació del Molí de Cervià, donant suport institucional a aquest projecte de recuperació patrimonial.