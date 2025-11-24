Confirmada la data que el Nadal il·luminarà la ciutat de Lleida: "volem que Lleida brilli una vegada més"
La Paeria ha anunciat que hi haurà més de 19 quilòmetres de llums en carrers i places
La ciutat de Lleida dóna el divendres per iniciada la campanya nadalenca amb l'encesa de més de 19 quilòmetres de llums en carrers i places, al voltant d'un quilòmetre més que l'any passat, i el triple de grans elements decoratius a la via pública fins a arribar a 946, dels quals 37 en tres dimensions. Totes les llums són LED de baix consum.
“Volem que Lleida brilli una vegada més”, ha afirmat aquest dilluns l'alcalde, Fèlix Larrosa. Per a això, la regidora Begoña Iglesias ha detallat que hi haurà elements decoratius en 15 barris, així com 12 grans arbres de Nadal, el més gran, de 14 metres d'alçada a Ricard Viñes. Per primera vegada n'hi haurà a la Mariola, Camp d’Esports i Llívia, els dos últims naturals, que després seran replantats. Com a novetat, també s'il·luminaran les fonts de l'avinguda Catalunya i les places la Pau i de França.
Així mateix, hi haurà 'mapping' renovat a la façana de la Paeria. S'estrenarà també divendres i en total estan previstos 20 passis, cinc més que el passat Nadal, els dies 6, 13 i 20 de desembre.
Larrosa ha subratllat que el cost de la il·luminació nadalenca no va a càrrec dels comerciants sinó “de tots, a través dels impostos”. Ha assenyalat que la inversió és de prop de 850.000 euros, un 5% més que el pressupost de l'anterior. La campanya repeteix l'eslògan de "Lleida, on la boira fa la màgia" i inclou més de 200 activitats.
El divendres obrirà també la pista de gel a la plaça Sant Joan, que estarà operativa fins al 19 de desembre en horari de tarda i des del 20, tot el dia. Els establiments que formen part d'associacions de comerciants podran obsequiar als clients amb tiquets d'un euro de descompte.
D'altra banda, ha remarcat que les obres de Balmes i Rovira Roure estaran acabades el dia 20 de desembre.