Inaugurat l'Agrobiotech Innovation Forum, que vol consolidar Lleida com el ‘hub’ agroalimentari del sud d’Europa
El certamen hereu de la Fira de Sant Miquel destinat exclusivament als professionals del sector.
Consolidar Lleida com el ‘hub’ agroalimentari del sud d’Europa. Aquest ha estat el mantra més repetit aquest matí durant la inauguració de l'Agrobiotech Innovation Forum, el certamen hereu de la Fira de Sant Miquel destinat exclusivament als professionals del sector.
L’encara rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, ha destacat que la UdL està compromesa per transformar en oportunitats “les amenaces derivades del canvi climàtic i la finitud dels recursos naturals”. “Només el coneixement ens permetrà fer un pas endavant. La UdL es compromet a escoltar al territori, ser útil i treballar perquè el sector progressi i progressem tots”, ha remarcat.
L’alcalde i president del patronat de la Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, ha subratllat que “si ja érem capital del sector agroalimentari, avui es consolida la idea del hub, gràcies a aquest espai en el que se sumeixi l’acadèmia i els centres d’investigació, les empreses amb la seua capacitat de generar progrés, atreure talent i innovar en l’àmbit agroindustrial a nivell mundial i, finalment, les administracions i institucions”. Així mateix, ha defensat l’aposta d’Agrobiotech com a “espai per al debat, la reflexió i l’intercanvi de coneixements i, sobretot, també per avançar en la generació de negoci”.
Cristina Massot, secretària general d’Agricultura, ha manifestat que el Govern acompanyarà el certamen “al seu camí en la consolidació de Lleida com a capital agroalimentària del sud d’Europa”.
Per la seua part, Jordi Verdú, de la Diputació, ha apuntat que la importància de desenvolupar centres d’innovació transformativa a la demarcació perquè “les persones que es dediquen al sector primari es puguin guanyar la vida i es quedin a viure als nostres pobles.
I Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, ha remarcat que l’avantatge de Lleida la posicionar-se com “el hub agrobiotech del sud d’Europa és que tenim l’ecosistema”, amb referència al teixit empresarial, el tecnològic i la investigació.