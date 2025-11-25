SEGRE

La Paeria intensifica el control dels cotxes aparcats en doble fila i en càrrega i descàrrega per la campanya de Nadal

Augmentaran la freqüència de les línies 7, 6 i 20 per incentivar a la població a fer servir l'autobús per desplaçar-se

La presentació ahir de la campanya nadalenca de Lleida. - AMADO FORROLLA

La presentació ahir de la campanya nadalenca de Lleida. - AMADO FORROLLA

La Paeria insta a utilitzar l’autobús durant la campanya nadalenca i reforçarà l’L-7 i, possiblement, l’L6 i l’L20. Augmentarà el control de dobles files i estacionaments en zones de càrrega i descàrrega i parades de bus per agilitzar el trànsit i hi haurà més patrulles d’Urbana i Mossos a l’Eix Comercial i la Zona Alta. 

L’edil Cristina Morón va dir que a Lleida hi ha més de 8.600 places d’aparcament entre zones blaves, gratuïtes i de pagament, que es converteixen en més de 41.000 al comptar una rotació de 4 vehicles al dia en cada una.

Des de divendres, més de 19 quilòmetres de llums enceses a Lleida

Divendres començarà la campanya nadalenca a Lleida. Ahir es va presentar amb el lema 'Lleida, on la boira fa màgia', i tindrà més de 19 quilòmetres de llums de Nadal, un quilòmetre més que l'any passat.

