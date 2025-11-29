Balsells s’estrena com a rectora de la UdL demanant més finançament i autonomia
Presa de possessió del càrrec juntament amb la nova presidenta del consell social, Carmina Chia. La consellera Montserrat anuncia que els contractes públics de doctorands seran de 4 anys a partir del 2026
Maria Àngels Balsells es va convertir ahir en la primera rectora de la Universitat de Lleida (UdL) en un acte de presa de possessió multitudinari, en el qual va demanar a la Generalitat participar en “un debat serè que permeti arribar a un nou model de finançament” de les universitats per assolir “una governança més sòlida i moderna, amb més autonomia, flexibilitat i capacitat de gestió”. La rectora es va comprometre a “governar per transformar” amb “iniciatives de futur ambicioses i practicables”, així com a “construir marcs de participació per trobar respostes als grans reptes entre tots” i a treballar per garantir “més equitat, inclusió i diversitat” a la universitat.
Balsells, catedràtica de Pedagogia i fins al moment directora de l’Escola de Doctorat, va mostrar la seua preocupació per les altes taxes d’absentisme a les universitats catalanes. “Per recuperar els campus vius haurem de reinventar-nos, la qual cosa segurament requerirà fer una docència més moderna, innovadora i connectada amb la pràctica.” Així mateix, va demanar “de comptar amb la UdL en el moment d’establir un mapa de titulacions que ens permeti fer aflorar totes les nostres capacitats i posar-les al servei de tot Catalunya”.
La consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va participar en l’acte i va celebrar que “la UdL té al capdavant un equip rectoral jove, potent i que busca la paritat, encapçalat per una dona que va guanyar les eleccions amb el 80% de vots a favor”. Així mateix, va anunciar que els nous contractes públics de doctorands de tot Catalunya seran de quatre anys a partir del curs vinent. A la UdL i en dos universitats catalanes més són de tres anys, la qual cosa ha causat múltiples queixes del col·lectiu. “Érem conscients que per a algunes disciplines era realment molt difícil que els estudiants poguessin fer les tesis en tres anys”, va assenyalar.
Per la seua banda, el rector sortint després de sis anys i mig de mandat, Jaume Puy, va reconèixer que “han quedat moltes coses per fer i no totes les que hem fet han arribat on volíem, algunes per falta d’habilitat i d’altres perquè les condicions no han acompanyat”. Puy va desitjar a Balsells “ambició per fer una universitat rellevant”.
D’altra banda, la directora de desenvolupament i gestió de persones del Grup Vall Companys, Carmina Chia, també va ser nomenada ahir presidenta del consell social de la UdL. És també la primera dona al càrrec, com Balsells. “Hem de ser capaços de ser una universitat de referència més enllà de les comarques on tenim els campus”, va afirmar. El seu antecessor, Delfí Rubinat, va assegurar que “tenim una gran universitat i aquesta excel·lència no era prou coneguda”.
Montserrat diu que no es forçarà a acabar Medicina a Igualada
La consellera d’Universitats, Núria Montserrat, va assegurar ahir que cap estudiant de Medicina de la UdL no es veurà obligat a acabar els estudis a la nova unitat docent que s’obrirà a partir del curs vinent al campus d’Igualada. “Aquesta rotació serà voluntària i es podran omplir fins a vint places” de sisè curs, va explicar. La consellera va voler deixar clar que tampoc no hi haurà obligatorietat si no s’omplen totes les places, i va assenyalar que el departament no s’ha plantejat un nombre mínim d’estudiants perquè el trasllat sigui viable.
Montserrat va indicar que ahir es va reunir “amb representants dels estudiants que també ens comentaven que aquesta proposta els sembla molt interessant perquè el talent pugui arrelar a tot el territori”. Va explicar que l’ampliació dels estudis de Medicina a l’Anoia es va plantejar “gràcies a la primera experiència amb Infermeria a Tremp”.D’altra banda, la consellera va anunciar que els centres d’investigació IRBLleida i Agrotecnio seran elegibles per rebre un increment de pressupost per “garantir la seua excel·lència”, va afirmar. “El basarem en unes avaluacions que tindran en compte diferents criteris que estan recollits a la llei de la Ciència de Catalunya”, va explicar.