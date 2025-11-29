COMERÇ
El Black Friday encén el Nadal a Lleida
Els comerços afronten amb bones expectatives la campanya més important de l’any després d’una tardor “rara”. Els 19 quilòmetres de llums i 964 elements decoratius ja il·luminen la ciutat
Les botigues de la ciutat van arrancar ahir la marató comercial de la campanya de Nadal coincidint amb l’encesa de llums per part de l’ajuntament i el Black Friday, una tradició americana que ja s’ha consolidat en la nostra societat i prova d’això és que l’Eix va registrar una gran afluència de gent tant al matí com a la tarda. “La veritat és que les expectatives són molt altes i durant el migdia, que és quan la gent treballa, s’ha vist bastanta gent pel carrer Major, i el més important, amb bosses”, va dir la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja. Va afegir que preveuen que aquesta campanya sigui bona “perquè venim d’una tardor rara, la calor d’octubre no ha acompanyat gaire, però amb el fred de les últimes setmanes s’ha notat més activitat i ara no pararem fins al gener”.
Una opinió que també compartien en una botiga de roba del carrer Sant Antoni, la gerent de la qual va afegir que “obrim molts dies seguits però aquesta és l’època en què més venem i, per com ha anat la tardor, ho esperàvem amb ganes”. Però no només les botigues de roba celebren el Black Friday i ofereixen grans descomptes. Òptiques, llibreries i botigues d’electrònica també s’hi han sumat per atreure clientela. És el cas d’una botiga d’electrònica dels porxos de la plaça Sant Joan, que havia decorat l’entrada amb globus i cartells. “El que més es vendran ara seran mòbils, rellotges i les noves balises per als cotxes. Al matí hem estat tranquils, però a la tarda i el cap de setmana esperem una voràgine de gent”, va assegurar el seu responsable.
Les empreses de paqueteria van tenir ahir el dia més mogut de l’any, amb milers d’entregues que portaven productes en oferta de portals online. I és que, com fa el comerç, aquest sector també contracta treballadors extra per cobrir la demanda. Per exemple, Seur ha fet 2.800 incorporacions a tot l’Estat per al Black Friday, el Nadal i les rebaixes i preveuen que en aquell període mouran 33 milions de comandes.
A més del Black Friday, Lleida va donar la benvinguda al Nadal amb l’encesa de llums, primer a la plaça Paeria i després a la Zona Alta i la Bordeta. S’han instal·lat 19 quilòmetres de llums i 964 elements decoratius.