EDUCACIÓ
El col·legi Pràctiques II de Lleida, un dia sense classes a l’incendiar-se’n la cuina
El foc es va registrar dijous a la tarda i ahir el centre no tenia calefacció. Va dir als pares que si podien organitzar-se no portessin els nens i només hi van anar 15
El col·legi Pràctiques II va haver de suspendre ahir les classes a causa d’un incendi que va afectar la cuina dijous a la tarda. A part de la impossibilitat d’oferir el servei de menjador als alumnes que en fan ús, el sinistre va comportar l’obligació de ventilar l’edifici durant tot el dia i de no engegar la calefacció per precaució. Per aquestes raons, la direcció va contactar el mateix dijous amb totes les famílies per demanar-los que, si tenien una alternativa, no portessin els fills l’endemà, però que l’escola estaria oberta per als que ho necessitessin. Segons la informació facilitada per la directora, finalment només van acudir una quinzena dels 430 alumnes. Va afirmar que, si no sorgeix cap contratemps, es preveu que dilluns pugui reprendre’s l’activitat acadèmica. En aquest sentit, va indicar que la calefacció ja podrà estar en funcionament i que buscaran algun sistema que permeti oferir el servei de menjador.
Sobre les causes de l’incendi, que es va declarar cap a les set del vespre, es va limitar a apuntar la possibilitat que s’originés a la instal·lació elèctrica. Així mateix, va precisar que la cuina ha quedat danyada per les flames i el fum, però no calcinada. El col·legi està ubicat a l’avinguda Rovira Roure, a la cantonada amb Onze de Setembre.
Crítiques d’Ustec
Per la seua part, el sindicat Ustec-Stes, majoritari al sector, va criticar que el departament d’Educació no hagués ordenat el tancament total del centre el dia d’ahir. “És inacceptable que després de l’incendi els bombers recomanin deixar les finestres obertes i tancar la calefacció i, en lloc que el departament donés la consigna que avui romangués clausurat per aquesta situació, perquè un espai interior cremat genera una alta toxicitat, s’hagi deixat a criteri de les famílies portar o no els nens”, va manifestar una portaveu. Va afegir que “des del nostre punt de vista, per motius de seguretat i, sobretot, de la salut de mestres i alumnes, avui l’escola hauria d’estar tancada i aprofitar perquè un equip especialitzat netegés la zona afectada pel foc”. “Una vegada més, passen coses i anem tard”, va concloure.