PAERIA
La síndica reclama més atenció presencial a l’administració i reduir la burocràcia
Per simplificar processos “i que tothom se senti escoltat”. L’any passat va atendre un total de 2.400 consultes, sent la segona sindicatura local que més persones va assessorar a Catalunya
Augmentar l’atenció personalitzada a les administracions públiques, reduir-ne l’excessiva burocràcia i més esforç per acabar amb la fractura digital. Aquestes són les principals reclamacions de la ciutadania que la síndica de greuges de Lleida, Dora Padial, i el seu equip van atendre el 2024, presentant l’informe ahir al ple de la Paeria. Unes reclamacions que “no són noves i que ja porten sent focus de queixes aquests últims anys”, però que encara no s’han resolt de forma efectiva, va lamentar Padial. “S’han de reforçar els serveis d’atenció al públic perquè tothom se senti escoltat, perquè només donant veu a la ciutadania crearem una societat justa”, va remarcar la síndica als edils. En aquest sentit, va recordar que “un dels reptes que més em preocupa és que gran part de la ciutadania no coneix la lentitud dels processos administratius, la qual cosa genera frustració i enuig, i molta gent gran no té accés als tràmits online, no sap com fer-ho o no entén el llenguatge jurídic. Hem de canviar-ho simplificant els processos”, va dir.
En relació amb la seua activitat el 2024, l’oficina de la síndica va atendre 2.400 consultes telefòniques, visites, assessoraments o mediacions i va tramitar 364 expedients. Unes xifres que han convertit Lleida “en la segona ciutat de Catalunya en què més ciutadans han estat atesos per la sindicatura municipal”. Respecte a les principals preocupacions expressades pels ciutadans en les seues consultes i queixes, el dret a ser atès per l’administració i la fractura digital, amb 85 casos, així com el dret a l’habitatge, subministraments i okupacions, també amb 85, han estat les dos temàtiques que més consultes han atès al llarg del 2024. D’altra banda, Padial va destacar que la bústia ètica va rebre 60 denúncies l’any passat, 27 de les quals anònimes, i que des de la seua estrena el 2020 ha gestionat més de 400 denúncies.
Paral·lelament, la síndica va posar èmfasi que “he atès queixes que, tot i que no siguin de la meua competència, hem pogut solucionar”, posant com a exemple el cas d’un home de 80 anys que el seu banc li va apujar tant els interessos de la hipoteca que no podia assumir-la. Es va veure obligat a renunciar a la seua propietat a canvi d’un contracte de lloguer i, quan aquest s’havia extingit, no volien renovar-li-ho per fer-lo fora. Gràcies a la mediació de la síndica, l’home “va arribar a un acord amb la nova propietat i, a canvi d’un lloguer assequible, pot continuar vivint a la casa que abans era seua”.
Per la seua part, els grups de l’oposició van agrair la “dedicació, entrega i proximitat” de Padial en la seua tasca com a síndica per “fiscalitzar i defensar els drets de la ciutadania”. Des del govern municipal van afegir que “assumeixen la responsabilitat” de simplificar-ne els tràmits, així com millorar l’atenció personalitzada.
Llum verda a la pròrroga d’Ilnet fins al 16 de març
El ple de la Paeria va aprovar ahir, sense debat ni votació, la pròrroga del contracte de neteja i recollida de residus a Ilnet fins al 16 de març del 2026. Una ampliació que es va acordar en una comissió extraordinària dimecres després que el govern municipal assumís la proposta de l’oposició de limitar-la, ja que inicialment plantejava que fos fins al 30 d’abril. De fet, aquesta proposta va ser rebutjada per tota l’oposició en la comissió informativa anterior, la qual cosa va obligar l’executiu local a negociar i assolir aquest acord d’última hora. Com en la comissió extraordinària de fa dos dies, va rebre el dictamen favorable de tots els grups i no hi va haver debat ni votació. L’import de la pròrroga és de 2.988.271,31 euros i permetrà garantir el servei entre l’1 de gener i el 16 de març, mentre s’adjudica el nou contracte, que està en fase de valoració d’ofertes. La previsió és que aquest, que segons el govern contempla millores importants del servei, estigui finalitzat quan acabi aquesta nova pròrroga. Tanmateix, el govern va advertir que en podria fer una altra per completar els tràmits de formalització o per afrontar possibles recursos contra el procés.
PSC, ERC, Junts i El Comú celebren la fi del franquisme
El ple va aprovar amb àmplia majoria gràcies als vots de PSC, ERC, Junts i El Comú la moció que van presentar els republicans per commemorar els 50 anys del final del franquisme i per reconèixer les víctimes del cop d’estat del 1936, la Guerra Civil i la dictadura. La moció també demanava que el centre d’interpretació sobre la Guerra Civil i el franquisme es pugui executar en aquest mandat. El PP va votar en contra de la majoria dels punts i Vox la va rebutjar en la seua totalitat.
Condemna gairebé unànime a la violència masclista
Tots els grups tret de Vox van donar el seu suport a una declaració per mostrar el seu rebuig de la violència masclista, una iniciativa en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les dones, que es va celebrar dimarts passat. També es va aprovar una moció del FiF Lleida perquè el club pugui disposar d’una instal·lació pròpia o de gestió compartida a la ciutat i una altra de l’Associació Dret a Morir Dignament per donar suport a la seua tasca.
Retiren la medalla al policia que va matar dos dones
Sí que hi va haver unanimitat en la proposta per retirar la medalla de Santa Cecília per mèrits professionals a Juan Fortuny de Pedro, excomissari de la Policia Nacional que el 2024 va assassinar la seua dona i la seua ex i després es va treure la vida. També es va aprovar una moció del PP per implementar mesures de suport als autònoms i els nous convenis de la Paeria amb les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de Sucs i Raimat, que els dotarà de més recursos econòmics.