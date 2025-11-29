PREVENCIÓ
La Urbana incrementa la vigilància en zones comercials fins al 7 de gener
La Guàrdia Urbana va iniciar ahir el dispositiu de seguretat per la campanya de Nadal, que s’allargarà fins al 7 de gener amb l’increment de patrulles a les zones comercials. A més, va fer una crida a la ciutadania i al sector comercial perquè actuïn amb prudència, responsabilitat i civisme amb motiu de l’increment d’activitat que es produeix en aquest període de l’any amb motiu de les festes nadalenques.
L’objectiu de la Urbana és garantir la seguretat i una mobilitat segura i fluida. Als comerciants els aconsellen no acumular diners a les caixes enregistradores. També els recomanen limitar les vies d’accés als establiments per facilitar el control i dificultar la fugida en cas de robatori així com col·locar xips de seguretat als productes i, si disposen de vigilant, habilitar un lloc per fer registres d’abrics i bosses si és precís. També adverteixen els compradors que evitin ser víctimes de furt i no perdin de vista mòbils, carteres o bosses.