FAVLL
Les associacions de veïns busquen joves per garantir el relleu
Tenen dificultats perquè es comprometin
La Federació d’Associacions de Veïns (FAVLL) va debatre ahir com atreure més joves al teixit associatiu de la ciutat per garantir-ne el relleu generacional. “El moviment veïnal és necessari i té cert èxit perquè resol conflictes, té credibilitat i és eficaç, però necessitem que hi hagi relleu”, va explicar el president de la FAVLL, Toni Baró, que va participar en una jornada en què es va discutir “com ens hem de comunicar i on hem d’anar a buscar els joves perquè es comprometin amb nosaltres”. Va citar com a casos d’èxit el d’Anvar, un jove de 16 anys que ajuda l’associació de veïns de Ciutat Jardí amb les xarxes socials, així com la recent renovació de la junta de Mangraners.
“Moviment veïnal fort”
L’edil de Participació, Roberto Pino, va explicar que, en general, les associacions tenen dificultats per sumar nous membres joves, per la qual cosa “la Paeria reafirma el seu compromís per oferir recursos, acompanyament i estratègies que facilitin aquest procés”. Així mateix, va valorar que “Lleida té la gran sort de disposar d’un moviment veïnal fort, compromès i imprescindible”.
La ponent Núria Farré va exposar les claus per impulsar la participació juvenil, i Blanca Lamolla i Neus Huguet van presentar les idees principals que hauran de regir la campanya municipal per fomentar el relleu. “Hem de tenir en compte les persones joves que s’integren en entitats no formals, i hem d’intentar connectar amb les persones nouvingudes que tenen les seues pròpies organitzacions”, va considerar Baró. “Hem de facilitar un bon acompanyament als joves, ja que el treball de les associacions és confús i costa aconseguir resultats”, va afegir.