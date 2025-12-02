FEMINICIDIS
Minut de silenci per condemnar dos assassinats masclistes
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va presidir a les 12.30 hores d’ahir un minut de silenci que es va portar a terme davant de la subdelegació per condemnar i rebutjar els dos últims assassinats masclistes a l’Estat. Les víctimes són una dona de 60 anys, assassinada suposadament pel seu cònjuge el 22 de novembre, i una dona de 25 anys assassinada presumptament per la seua parella el 26 de novembre, totes dos veïnes de Màlaga.