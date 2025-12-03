SEGRE

L’estació d’autobusos de Lleida ja llueix el nou rètol

La previsió és que els treballs estiguin acabats a començaments del 2026

L’estació d’autobusos ja llueix el nou rètol - AMADO FORROLLA

L’estació d’autobusos ja llueix el nou rètol - AMADO FORROLLA

Redacció

Les obres de la nova estació d’autobusos ja estan en la fase final i una prova és que aquesta setmana han col·locat el rètol, que es pot veure des de la plaça Ramon Berenguer IV, on serà l’accés principal. 

Segons va informar la Generalitat al setembre, la previsió és que els treballs estiguin acabats a començaments del 2026 i que la terminal entri en funcionament durant el primer trimestre. Les obres han costat més de 40 milions d’euros.

