Crema una illa de contenidors a Lleida i queden afectats tres cotxes i una furgoneta
Al carrer la Rioja, al barri de la Mariola
Els Bombers han treballat aquest dijous a la matinada en un incendi que ha calcinat una illa de contenidors al carrer la Rioja de Lleida, al barri de la Mariola. Han rebut l'avís a les 01.42 hores i la radiació del foc ha danyat tres turismes i una furgoneta que estaven estacionats a prop dels contenidors.
Fa una setmana els Bombers van registrar quatre serveis per focs en contenidors a Lleida amb tot just dos hores de diferència. Va ser la nit del 26 de novembre. El primer incendi es va declarar a les 21.06 hores davant del col·legi Santa Maria de Gardeny. Posteriorment, a les 22.29 hores hi va haver el segon al carrer Maragall, a l’altura del número 38. El següent es va produir a les 22.43 hores al número 35 del carrer Bonaire, on un arbre també es va cremar. Finalment, a les 22.57 hores es va registrar el quart al carrer Camp de Mart, causant danys en un vehicle estacionat. En l’extinció també va col·laborar la Guàrdia Urbana, que sospita que podrien haver estat obra d’un piròman.