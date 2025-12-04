Denuncien vidres al carril bici de l'avinguda del Segre de Lleida
Hi són des de fa dos dies.
Usuaris que utilitzen el carril bici de l'avinguda del Segre denuncien que des de fa dos dies hi ha dos trams amb vidres solts al mig del carril bici. Tot sembla indicar que serien vidres causats per robatoris en vehicles estacionats a la zona, que en dos dies no s'han pogut retirar.
Els dos trams de vidres, separats per uns 50 metres, hi són des d'almenys el migdia de dimarts. Aquest dijous, a primera hora, encara hi eren. Val a dir que aquest carril bici és utilitzat diàriament per desenes d'usuaris.