Els Mossos detenen dues persones per tràfic de cocaïna a Lleida
Els agents van intervenir prop de 190 grams de droga i van descobrir un elaborat sistema de distribució al barri de la Bordeta i rodalies
Els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres un home de 38 anys i una dona de 33 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i, en el cas de l'home, també per un delicte contra la seguretat en el trànsit. La parella operava principalment al barri de la Bordeta de Lleida, on distribuïen petites dosis de cocaïna mitjançant un sistema de venda al detall.
La investigació es va iniciar a principis d'octubre, quan agents de la policia catalana van observar una venda de droga durant un control preventiu al carrer Corts Catalanes. Des d'aleshores, la Unitat d'Investigació de la comissaria de Lleida ha realitzat diversos seguiments que han permès documentar fins a 22 transaccions il·legals en només sis mesos.
El modus operandi utilitzat per la parella era metòdic i calculat. L'home, que actuava com a venedor principal, recollia la droga del seu domicili o d'un local proper i es desplaçava amb cotxe o patinet fins als punts de trobada amb els compradors. Mentrestant, la dona realitzava tasques de vigilància per evitar ser descoberts per les autoritats.
Detencions i material comissat
La detenció es va produir el dimecres a l'avinguda Urgell, quan els agents van interceptar els dos sospitosos. En el moment de la detenció, l'home portava una bossa amb 15 embolcalls de cocaïna preparats per a la venda immediata. Posteriorment, durant l'escorcoll del domicili, els agents van intervenir una quantitat significativa de droga i material per al seu processament.
Entre el material comissat destaquen 140 dosis de cocaïna ja preparades per a la venda, 13,05 grams addicionals de la mateixa substància, una bàscula de precisió i diversos estris per preparar la droga en dosis individuals. En total, la policia va recuperar aproximadament 190 grams de cocaïna.
Situació legal dels detinguts
La dona, que compta amb antecedents policials, va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, tot i que haurà de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida. Per la seva banda, l'home, també amb antecedents, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.
A més del delicte contra la salut pública, l'home també s'enfronta a càrrecs per conduir sense permís durant algunes de les operacions de venda de droga documentades pels investigadors, fet que constitueix un delicte contra la seguretat viària.