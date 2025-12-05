TRIBUNALS
Un veí de Lleida, acusat d’abusar de la seua filla tutelada en la primera visita de sis hores
Les acusacions sol·liciten 7,5 anys de presó
La Fiscalia i la Generalitat van sol·licitar ahir una condemna de set anys i mig de presó i vuit de llibertat vigilada per a un veí de Lleida acusat d’agredir sexualment la seua filla adolescent, que estava tutelada el 21 maig del 2023. Els abusos s’haurien produït al domicili de l’home en la primera visita de sis hores que els concedien –la mare de la denunciant va morir quan la menor era petita–. La noia va explicar que estava fent la migdiada, es va despertar i va veure que el seu pare li fregava amb el penis els genitals. Va afegir que l’home li va demanar que no ho expliqués a ningú. En canvi, l’acusat va negar els fets i va dir que la seua filla s’ho ha inventat. La defensa va sol·licitar l’absolució per la falta de proves i les contradiccions de la denunciant. Després de la suposada agressió, el progenitor va portar la filla al cine, on l’esperaven els seus companys del centre. Després de la projecció, una amiga va veure que plorava i li va preguntar què li passava. La noia li va explicar la suposada agressió i aquesta li va dir que ho havia d’explicar a la tutora, la qual cosa va desencadenar la denúncia. Les psicòlogues de Justícia que van avaluar la jove van donar credibilitat al relat de la menor, van dir que “és compatible amb una situació viscuda” i van descartar que mentís. El fiscal va afirmar que la denunciant ha ofert un testimoni “veraç, fiable, creïble, espontani i coherent”, i va argumentar que “no guanyava res denunciant-lo perquè li suposa perdre l’únic referent que té aquí”.
D’altra banda, un jove va acceptar ahir una condemna de quatre anys de presó i cinc de llibertat vigilada per agredir sexualment i físicament una jove en un portal a Lleida el 2024. Va ser un judici de conformitat. La Fiscalia sol·licitava inicialment una condemna de vuit anys. L’acusat va reconèixer els fets i li van aplicar les circumstàncies atenuants de consum d’alcohol i de reparació del dany perquè ha indemnitzat la víctima amb 1.000 euros. Va passar quan la noia anava a una discoteca.