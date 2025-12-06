BARRIS
La Paeria ordena tancar un kebab en què hi havia rates
Situat al carrer Doctora Castells. Aquesta setmana es va viralitzar a les xarxes un vídeo en què es veia rosegadors a dins
L’ajuntament ha ordenat el tancament cautelar d’un kebab de Cappont per motius sanitaris després que aquesta setmana circulés per les xarxes socials un vídeo en el qual es veien rates a l’interior de l’establiment. Es tracta del local situat al número 15 del carrer Doctora Castells i en el vídeo es veia un rosegador mort a la zona del menjador. En els comentaris d’aquesta publicació l’ajuntament va confirmar que havia ordenat el cessament cautelar “després d’una inspecció sanitària, en el marc de les actuacions rutinàries de control oficial orientades a garantir la seguretat alimentària i la protecció de la salut pública”. Va afegir que ha iniciat un procediment sancionador per incomplir la normativa de salut pública i que “una vegada l’establiment acrediti la correcció de deficiències i que aquestes siguin verificades per l’autoritat sanitària municipal, es podrà autoritzar la represa de l’activitat”.
Ja va tancar un kebab al maig
A començaments de maig, l’ajuntament va precintar un altre establiment de menjar kebab situat al carrer Príncep de Viana després que es fes públic un vídeo en el qual es veia un ratolí movent-se entre un rostidor de carn.
El 2023, la Paeria també va tancar dos kebabs, un a Pardinyes i un altre a Balàfia, per falta de permisos i per incomplir la normativa de seguretat, respectivament.