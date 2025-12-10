MEDI
Escocells enjardinats a l’alça
Famílies amb nens i EscoceLLs Lleida n’adeqüen nou a Camí de Picos. A la ciutat ja n’hi ha 84, entre Blondel, Pardinyes, la Bordeta, Mariola i Cappont
Famílies amb nens dels números 22 i 24 del carrer Camí de Picos, a Cappont, van enjardinar ahir nou escocells d’aquest carrer, juntament amb l’associació EscoceLLs Lleida. L’acció consisteix a remoure la terra del voltant dels arbres, col·locar estaques i cordes al perímetre i plantar vegetació, proporcionada per Horticultura Bellmunt i l’àrea municipal de Jardineria, mentre que les eines les facilita l’establiment Albert Soler.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és embellir la ciutat i, alhora, allunyar els gossos dels arbres, ja que les orines perjudiquen els troncs, va explicar el portaveu d’EscoceLLs Lleida, Sergi Cardona. Va afirmar que a la ciutat ja hi ha 84 escocells enjardinats a Blondel (on va arrancar la idea fa un parell d’anys), Pardinyes, la Mariola i la Bordeta. Cardona va explicar que precisament en aquest últim barri van ser pioners fa uns cinc anys, abans que EscoceLLs Lleida impulsés aquesta acció.
L’enjardinament d’escocells és una tendència creixent tant a Lleida com en altres ciutats de l’Estat com Barcelona i Madrid, i també a nivell internacional. De fet, a través d’Instagram, l’associació manté contacte amb iniciatives similars a Nova York, Tòquio o París, on intercanvien fotografies de les seues respectives accions i comparteixen experiències.
Cardona va assenyalar que cada vegada que reben la proposta d’enjardinar algun d’aquests espais, només la tiren endavant si un veí es fa responsable del manteniment. Així mateix, destaca la seua determinació davant dels actes d’incivisme, ja que en alguns punts de la ciutat han hagut de reconstruir els escocells enjardinats fins a cinc o sis vegades després d’haver estat destrossats per actes vandàlics. Tanmateix, mantenen ferma la seua filosofia de persistència. “La idea és no deixar de fer-ho perquè es cansin els vàndals abans que nosaltres”, va assegurar.