Executat només un 15% de la inversió en 9 mesos
Entre l’1 de gener i el 30 de setembre l’ajuntament només ha executat el 14,8% de les inversions previstes en el pressupost d’aquest any. Concretament, les obligacions reconegudes sumen 7.227.689,02 dels 48.528.025,78 euros previstos. Així figura als informes d’estat d’execució dels comptes de la Paeria fins al tercer trimestre d’aquest any, que reflecteix que queden pendents d’execució inversions per valor de 41,3 milions d’euros. Aquest percentatge de materialització en inversions va en línia amb el que va passar el 2024, ja que en tot aquell any només es van executar 14,5 dels 59 milions d’euros, segons reflecteixen les obligacions reconegudes en la liquidació pressupostària.
Tanmateix, val a destacar que, inicialment, llavors es preveia destinar 28,8 milions a inversions, però van augmentar fins a 59 després de la modificació del pressupost inicial. D’altra banda, el govern municipal va informar, arran d’una consulta del grup d’ERC, que fins al 15 de juliol només havia gastat 94.114,02 euros dels 699.269 previstos del fons per a activitats comercials. Les quanties dels 24 ajuts atorgats fins aleshores van dels 63,40 als 26.620 euros