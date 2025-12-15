SANITAT
L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida serveix durant dies menjar vetat pel metge a una pacient: “he estat gairebé 9 hores sense menjar”
Està ingressada per descomposició crònica i li han servit truites o purés contraindicats. L’hospital li demana disculpes i emet una queixa a la concessionària
Una pacient que fa diverses setmanes que està ingressada a l’hospital Arnau de Vilanova per diarrea crònica denuncia errors constants al menjar que li han servit, a l’incloure alguns aliments contraindicats pels metges. Per exemple, li han portat truites, prunes, purés de fruites o canelons, malgrat que les directrius que els restringien estaven escrites (i subratllades) en un paper que s’entrega al costat del menjar, a la mateixa safata. “Vaig tardar dinou dies a aconseguir que em deixessin de portar pa integral”, afegeix.
La pacient ha posat tres queixes formals i registrats tots els errors amb fotos, i l’hospital explica que li ha demanat disculpes i ha emès una queixa a l’empresa concessionària del servei de menjar, Serhs Food. Des d’aleshores no s’han repetit errors “rellevants”, afirma la pacient.
L’afectada explica que a causa del seu estat –fa entre 15 i 20 deposicions cada dia– necessita una dieta hiperproteica, alguns dies amb només el segon plat i postres, que només pot ser poma, iogurt o plàtan. Tanmateix, més d’una vegada li han servit el menú complet amb altres postres, com prunes. Afirma que també ha ocorregut al contrari, ja que en alguna ocasió només li han donat un plat, però havia de menjar tot el menú. “Quan he reclamat, m’han retirat la safata per canviar-me-la, però alguna vegada no ha estat així i he estat gairebé 9 hores sense menjar, fins al següent àpat”, lamenta.
Així mateix, la pacient denuncia haver-se trobat un petit tros de plàstic dins d’una truita, i fins i tot mocs en una sopa. “Soc una pacient digestiva amb una descomposició sense un diagnòstic clar, el menjar és especialment important per a la meua salut en aquests moments i forma part del meu tractament, aquests errors no haurien d’ocórrer”, valora.
Malgrat la seua mala experiència a l’hospital, la pacient assegura que hi ha hagut canvis a millor des que va rebre les disculpes per part d’un responsable del centre i un altre de la concessionària del menjar. “Em consta que tant l’equip mèdic que porta el meu cas com la nutricionista han estat molt pendents i a sobre de la cuina”, explica.
El més mal valorat
El menjar és l’aspecte més mal valorat a l’Arnau per part dels pacients, amb un 61,1% d’opinions positives, segons l’última enquesta Plaensa (del 2025) a càrrec del departament de Salut. L’any passat va rebre un 64,7%, la millor nota dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS), però els tres punts que descendeix aquest any la situen per sota de la mitjana catalana, del 68%. El servei de menjar també és l’ítem més mal puntuat en el conjunt de Catalunya.
Així mateix, els usuaris de l’hospital milloren la nota global que donen als seus serveis (de 7,98 sobre 10 el 2024 a 8,4 punts), encara que també punxa en la comoditat de les habitacions, com ja va informar aquest diari.