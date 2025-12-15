COMERÇ
Satisfacció general dels comerciants amb l’inici de la campanya de Nadal
Bona afluència de compradors ahir a l’Eix
Les botigues de Lleida van celebrar ahir un nou festiu d’obertura permesa que va omplir les principals artèries comercials de la ciutat de veïns passejant a la recerca de promocions i ofertes per la campanya nadalenca. Una campanya que, de moment, està complint les expectatives que el sector tenia després d’una tardor “fluixa a nivell de vendes” i que ara estan revertint. “Teníem moltes esperances amb aquesta campanya i de moment està funcionant bé, el novembre el vam acabar amb una molt bona afluència de gent i el pont de la Puríssima i aquest cap de setmana ha anat com esperàvem, amb molta gent passejant per l’Eix i amb bosses, que és el més important”, va dir la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja. I és que el Black Friday i la baixada de temperatures de fa unes setmanes van marcar el tret de sortida de la campanya comercial més important de l’any, que durarà fins a mitjans de gener amb l’inici de les rebaixes, motiu pel qual la majoria de festius d’obertura permesa de l’any es concentren en aquestes dates. Tanmateix, Eritja va afegir que “les vendes fortes” vindran els propers dies, ja que “quan més ens atansem a Nadal ve més gent a comprar a l’Eix, perquè hi ha molta gent que espera fins a l’últim moment”. A més de l’Eix Comercial, altres àrees comercials de Lleida, com la Zona Alta o Copa d’Or, també van obrir els seus negocis per aprofitar aquesta “marató” comercial. Ho podran tornar a fer els dos diumenges vinents, els últims de l’any, i els dos primers del 2026, el 4 i l’11 de gener. Els altres festius d’obertura del 2026 seran el 15 d’agost, el 12 d’octubre, el 29 de novembre i el 6, 8, 13, 20 i 27 de desembre.