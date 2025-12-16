URBANISME
Liciten el projecte per a l’alberg de les Josefines
Amb 25-30 places per a dones i gent gran sense llar. També tindrà un centre de dia i espais de l’àrea de Participació
La comissió municipal de Gestió de la Ciutat informarà avui de l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la redacció del projecte bàsic i executiu del futur hub cívic Acadèmia, a l’antic convent de les Josefines. Un espai que consta de dos edificis i un pati interior de 2.546 m2 i que assumirà les funcions d’alberg per a dones i persones grans sense llar, amb capacitat per a 25-30 places, de centre de dia i un espai per a l’àrea de Participació de l’ajuntament.
El complex està situat entre l’avinguda Catalunya i els carrers Lluís Companys, Acadèmia i Manuel de Pedrolo i fins a l’any 2000 va ser la seu de l’orde religiós de Sant Josep. Quan el govern municipal va anunciar la seua intenció de voler convertir el convent en un hub cívic per acollir persones sense llar, el pla va ser rebutjat pels veïns.
Crematori
La comissió també debatrà l’aprovació del conveni per traslladar el crematori que la funerària La Lleidatana tenia previst construir en una finca del carrer Almeria a un terreny municipal del carrer Francesc Bordalba i Montardit, al costat del cementiri.
Paral·lelament, avui també es tractarà la pròrroga del servei de busos fins al 30 de juny del 2027. En aquest sentit, ERC condiciona el seu suport al pressupost del 2026 a canvi que el govern es comprometi a millorar el servei mentre la pròrroga sigui vigent i municipalitzar-lo una vegada expiri. També reclama avançar en la licitació de l’hotel de l’estació, promoure més ajuts al comerç i mesures per contenir els preus de l’habitatge.
Per la seua part, el PP ha presentat 17 esmenes a la pròrroga dels busos en les quals demana augmentar les freqüències de la línia L8 i dels serveis a la Bordeta, noves parades a Doctor Fleming i l’Arnau de Vilanova, entre altres propostes.
Sobre el projecte de pressupost, el Comú va criticar que la proposta del govern preveu reduir els fons per a les àrees de cooperació, drets civils i migració.