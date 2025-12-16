SEGRE

Qui va ser Ramon Bellmunt i per què té un nou carrer a la ciutat de Lleida

El carrer Ramon Bellmunt és a Vila Montcada. - JORDI ECHEVARRIA

Redacció

La ciutat de Lleida compta des d’aquest dilluns amb un carrer dedicat al músic, pedagog i gestor cultural Ramon Bellmunt (1907-1999), situat entre els carrers Arquitecte Morera i Gatell i Arquitecte Domènech i Torres de Vila Montcada. 

Al descobriment de la placa va assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i familiars i amics de Bellmunt, que, entre altres mèrits, va impulsar la creació de l’Orquestra Filharmònica de Lleida i va introduir el jazz a la ciutat.

