NOMENCLÀTOR
Qui va ser Ramon Bellmunt i per què té un nou carrer a la ciutat de Lleida
A la zona de Vila Montcada
La ciutat de Lleida compta des d’aquest dilluns amb un carrer dedicat al músic, pedagog i gestor cultural Ramon Bellmunt (1907-1999), situat entre els carrers Arquitecte Morera i Gatell i Arquitecte Domènech i Torres de Vila Montcada.
Al descobriment de la placa va assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i familiars i amics de Bellmunt, que, entre altres mèrits, va impulsar la creació de l’Orquestra Filharmònica de Lleida i va introduir el jazz a la ciutat.