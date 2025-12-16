EDUCACIÓ
Un pati que és una piscina: la falta de drenatge al Frederic Godàs provoca que s'inundi cada cop que plou
Fa anys que centre i famílies demanen una solució
El pati del col·legi Frederic Godàs es converteix en una piscina cada vegada que plou des de fa més de vint anys. Un problema de drenatge del sòl fa que no absorbeixi l’aigua, la qual cosa origina que quedi negat majoritàriament durant diversos dies, provocant que els alumnes no puguin utilitzar aquest espai durant l’esbarjo.
“És un tema que desafortunadament s’arrossega des de fa anys i que afecta, a més del pati principal, el d’Infantil, el cert és que alguns dies es podria fer natació”, van assenyalar fonts del centre educatiu, que ja preveuen que “avui [per ahir] no hi haurà pati perquè plou, però temem que els pròxims dies no podrem utilitzar-lo perquè estarà negat, per la qual cosa haurem d’obrir espais a mesura que es filtri l’aigua”.
Així mateix, van remarcar que fa anys que “el centre demana tant a l’ajuntament com al departament d’Educació que intervinguin en l’assumpte i solucionin els problemes de drenatge, però de moment no s’ha fet res”.
Val a recordar que a començaments de segle el centre educatiu va ser objecte d’una reforma que va afectar el pati, que es va dividir per acollir les aules i el pati d’Educació Infantil.
Per la seua banda, la presidenta de l’associació de veïns de Cappont, Veni Ros, va lamentar que “per un problema de drenatge del sòl els alumnes del col·legi no puguin disfrutar del pati, és una deficiència que s’hauria de solucionar com més aviat millor per la importància que té el col·legi per al nostre barri, és un equipament clau”. A més, va afegir que “hauria de ser una millora prioritària però, com passa amb l’institut, sembla que a Cappont no ens tenen en consideració”.