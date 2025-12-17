EDUCACIÓ
Cada any arriben fora de termini als centres educatius de la ciutat de Lleida 1.500 alumnes
De mitjana, entre Infantil, Primària i ESO. Sumant els que han de ser escolaritzats amb el curs començat i els que venen a l’estiu a l’acabar la inscripció
Els centres educatius de la ciutat de Lleida reben cada any de mitjana uns 1.500 alumnes que van arribant al llarg del curs o a l’estiu, una vegada tancat el termini oficial de preinscripció, segons dades de l’informe de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) facilitat en l’últim Consell Escolar Municipal.
El curs 2021-2022, van ser 1.496 entre educació Infantil, Primària i ESO, dels quals 846 durant el curs (entre octubre i maig) i 650 a l’estiu. El 2022-2023 van ser 1.709 (907 i 802, respectivament). El 2023-2024, van baixar a 1.591 (742 i 849) i el 2024-2025 van tornar a pujar a 1.845 (934 i 911).
Pel que respecta al curs actual 2025-2026, s’han escolaritzat 585 alumnes que van arribar a l’estiu, una vegada finalitzada la preinscripció. Aquesta última xifra suposa un descens significatiu respecte al mateix període de l’any anterior, a causa d’una disminució notable de l’arribada de nens al primer curs d’Infantil (de 78 a 57) i a l’ESO (de 146 a 53 a primer i de 388 a 189 en tota l’etapa).
En el cas dels estudiants que arriben durant el curs a Infantil i Primària, el percentatge dels que el curs passat van venir directament de fora de l’Estat s’ha reduït en 10 punts respecte al curs 2021-2022 (del 64% al 54%).
No obstant, el mateix informe apunta que això no significa que tots els altres no siguin persones migrades, sinó que alguns han estat escolaritzats en altres centres educatius abans de recalar a Lleida ciutat.
Així mateix, un 9% procedeixen d’altres punts de l’Estat, un 17% de Catalunya i un 20%, de la mateixa capital del Segrià, és a dir, els canvis de centres han estat motivats per la mobilitat dels domicilis en funció del preu de l’habitatge i per altres circumstàncies.
A l’ESO, l’índex d’alumnes provinents de l’estranger va ser similar, del 53%, mentre que quatre anys enrere era del 61%. De la resta de l’Estat van ser també el 9%; d’altres zones de Catalunya, el 12%, i un de cada quatre moviments (el 26%) es van registrar dins de la mateixa ciutat.
D’altra banda, en el procés de preinscripció per al present curs, l’OME va atendre 498 consultes, de les quals 364 van ser queixes o desacords amb la puntuació de la baremació. I una vegada publicades les llistes oficials, va comptabilitzar 307 consultes. Abans de la preinscripció es van enviar cartes a totes les famílies empadronades a la ciutat amb fills nascuts el 2022. A més, a 44 famílies se’ls van assignar d’ofici centres de la perifèria, que necessiten transport.