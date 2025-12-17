SOCIAL
Lleida recupera el servei de menjador en tres centres sèniors, per a majors de 60 anys
Als de Santa Teresina, Santa Cecília i la Bordeta, a partir del 15 de gener. Oberts als majors de 60 anys, amb dinars per 8 euros de dilluns a divendres
L’ajuntament ha recuperat els menjadors comunitaris destinats a les persones grans, un servei que va haver de suspendre el 2020 a causa de la pandèmia. A partir del 15 de gener es reactivarà en tres centres sèniors municipals: els de Santa Teresina (a Pius XII), Santa Cecília (a Cappont) i la Bordeta. Totes les persones majors de 60 anys que ho desitgin hi podran acudir de 13.30 a 15.00 hores, siguin sòcies o no, per dinar en companyia i evitar-se molèsties. De forma puntual, podran anar acompanyats de familiars o cuidadors.
El servei funcionarà de dilluns a divendres, l’àpat costarà 8 euros i els usuaris podran inscriure’s fins al mateix dia, va explicar l’edil Carlos Enjuanes, que va destacar que els menús “es basen en productes de proximitat i s’adapten a totes les necessitats”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que la iniciativa “va en la línia de donar centralitat als centres sèniors per fer nous espais de convivència”. Ambdós van participar ahir en el primer dinar de prova a Santa Teresina i van explicar que preveuen ampliar el servei a altres centres, si funciona.
Josep Maestro, del centre de Santa Cecília, ho va valorar com “una gran idea” i va explicar que “molts veïns ho havien demanat perquè viuen sols i no mengen bé, però aquí estaran ben atesos”. Maira Duocastella, per la seua part, va dir que dinarà al centre de la Bordeta els dies que no estigui acompanyada de la família “perquè així no he de cuinar, anar a comprar ni fregar, i menjar amb companyia és el millor”, va assenyalar. Manuela Paricio va explicar que “no havia vingut mai al menjador, però m’ho van proposar i em sembla una bona idea”. Ha estat cuinera tota la seua vida, però als seus 81 anys admet que “estic cansada de pensar constantment què comprar per fer el dinar, prefereixo descansar”.
Curs per a 60 persones grans que aprenen a utilitzar el mòbil
El centre sènior de Santa Teresina ha organitzat quatre grups amb seixanta usuaris que han participat en un curs gratuït de 15 hores a càrrec de la Generalitat per aprendre a utilitzar el mòbil. Larrosa va entregar ahir els diplomes del programa Més digitals als primers participants d’aquesta formació, que promou que l’edat no sigui una barrera en l’ús de les noves tecnologies. El curs, presencial, busca aprendre a utilitzar les tecnologies de forma esporàdica i habitual, guanyar autonomia i tenir en compte la seguretat.