PAERIA
La pròrroga de la concessió dels busos, ‘tombada’ a la comissió
L’oposició la rebutja i el govern buscarà consensos de cara al ple
La pròrroga del servei de busos urbans fins al juny del 2027 va ser rebutjada ahir per la majoria dels grups de l’oposició en la comissió de Gestió de la Ciutat. Malgrat això, el govern municipal preveu portar l’expedient al ple de dimarts vinent per a l’aprovació amb l’esperança d’aconseguir “un acord de consens” en els propers dies que inclogui millores en el servei actual.
El govern del PSC es va quedar sol ahir votant a favor de la pròrroga, ja que ERC, Junts i el Comú hi van votar en contra, mentre que el PP i Vox es van abstenir. Els populars van presentar 17 esmenes en les quals demanen augmentar les freqüències de la lína L8 i els serveis a la Bordeta, noves parades a Doctor Fleming i l’Arnau de Vilanova i noves línies. Per la seua part, ERC demana que, una vegada expiri la pròrroga, el servei es municipalitzi i que, mentre aquesta duri, s’ampliïn horaris, s’habiliti un bus nocturn i es reforci el servei a la Caparrella i el Camp Escolar, entre altres mesures. Al seu torn, Junts també reclama reforçar línies com l’L2, L4, L6, L7, L8 i L20, així com un bus nocturn que connecti les zones de lleure. Quant al Comú, va justificar el seu vot en contra al·legant que la pròrroga està vinculada “a la tramitació d’una licitació” i ells advoquen per la municipalització del servei.
Consens sobre el crematori
Els grups van avalar majoritàriament el conveni per traslladar el crematori previst en una finca del carrer Almeria en un terreny municipal del carrer Francesc Bordalba i Montardit. També es va informar de la licitació de l’alberg de les Josefines i de la millora de les termes de Cardenal Remolins.
Inversió de 807.258 euros per millorar voreres de quatre carrers
El govern va informar ahir en comissió que destinarà 807.258,32 euros a la millora de les voreres de 4 carrers. A Pius XII es milloraran 325 metres de via entre Bisbe Irurita i passeig de Ronda; a Xavier Puig i Andreu s’actuarà entre les plaça Josep Piñol fins a Pare Gabernet i del carrer Tarragona a Josep Fontseré; a Pi i Margall s’ampliarà la vorera del costat parell entre Prat de la Riba i Alfred Perenya; i a Rosa Parks es farà el mateix al costat senar entre Hospitalers de Sant Joan i Penedès.