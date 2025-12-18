TRIBUNALS
Fiscalia continua demanant 11 anys de presó per a l'acusat de violar tres vegades l'exparella a Lleida
El processat, que va trencar l'ordre d'allunyament, nega els fets i declara que ella volia reprendre la relació
La Fiscalia de Lleida n'ha reafirmat aquest dijous la petició d'onze anys de presó per a un home acusat de cometre tres agressions sexuals a la seva exparella i d'incomplir la prohibició d'aproximació estipulada per les autoritats. El judici a l'Audiència Provincial de Lleida gira entorn de fets ocorreguts entre el 26 d'octubre i l'1 de novembre del 2022, episodi que, segons la víctima, es va produir sota amenaça de mort i per por continuada a l'acusat.
Durant la vista, la dona ha explicat que ell la va violar en tres ocasions en poc menys d'una setmana. Per la seva banda, el processat ha negat les amenaces i les agressions, ha declarat que es van veure a petició de la dona i ha afirmat que ella volia reprendre la relació. La Fiscalia i l'acusació particular han mantingut la petició d'onze anys de presó per a l'home, mentre que la defensa n'ha demanat l'absolució.
La versió de la víctima i la de l'acusat
La víctima ha relatat que la primera agressió sexual es va produir el 26 d'octubre del 2022. Segons ha declarat al judici, ell va trucar-li per demanar-li 130 euros i dos paquets de tabac, es va desplaçar a l'edifici del Passeig de Ronda on ell vivia i li va donar. Quan eren al portal, ha afirmat que ell li va dir que volia ensenyar-li l'habitació de lloguer on vivia i la va fer entrar a l'habitatge. "Vaig pujar amb ell perquè tenia molta por. Em va fer despullar, em va obligar a mantenir relacions i de matinada vaig poder escapar", ha relatat.
El segon episodi s'hauria produït tan sols dos dies després, el 28 d'octubre del 2022, quan l'home va tornar a demanar-li diners per poder pagar una casa nova que havia aconseguit. La dona ha declarat que en aquella ocasió va tornar "per por" a l'habitatge i que ell va obligar-la novament a despullar-se i a mantenir relacions sexuals no consentides. Segons ha afirmat la víctima, la porta "estava tancada" i "no podia sortir d'allà".
La tercera agressió s'hauria produït l'1 de novembre. Segons la dona, ell li va trucar per dir-li que l'esperava en una benzinera per retornar-li els diners. Posteriorment, ha declarat, ell la va fer pujar al cotxe amb el pretext d'ensenyar-li la seva nova casa i allà va tornar a agredir-la sexualment. Durant la nit, la dona va enregistrar diverses imatges amb el seu telèfon mòbil que s'han reproduït al judici.
Per la seva banda, el processat ha afirmat que la versió de la dona és "mentida", que ella li havia dit que volia reprendre la relació i que diversos cops li havia manifestat que retiraria la denúncia per deixar sense efecte l'ordre d'allunyament. Segons l'home, es van veure un dia al carrer i només van estar plegats a la mateixa casa l'1 de novembre. Aquell dia, ha afirmat que ella va trucar-li dient-li que l'estimava, que li va demanar que anés a buscar-la i que li va dir que no passaria res perquè es veiessin. "Ella va començar a despullar-se des que va entrar per la porta", ha declarat.
Una dona "vulnerable"
Durant el judici, una doctora que va atendre la dona a l'hospital ha declarat que la víctima li va manifestar que l'home l'havia obligat a mantenir relacions sexuals en tres ocasions. Per la seva banda, una treballadora social i una psicòloga que es van entrevistar amb ella han declarat que la relació de parella era "disfuncional" i que la dona era molt vulnerable, segurament tenia algunes dificultats psicològiques, no comptava amb cap xarxa social de suport i tenia una dependència emocional de l'home.
Les pèrites han afegit que la dona els va oferir un relat desordenat i amb incoherències, i presentava desequilibri emocional i "confusió mental", per la qual cosa la por que ella els va referir no podia acreditar-se que fos "tan real com ella intentava manifestar". Per contra, han declarat que no van detectar que la dona tingués algun motiu "superflu" o "amagat" al darrere d'aquestes acusacions. "Part del que ella explica pot ser que hagi succeït, però no podem concretar si s'ha produït tal com ella relata", han conclòs.
Delicte continuat d'agressió sexual
En el torn de conclusions, la Fiscalia ha mantingut la petició de 10 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb penetració i d'1 any per un delicte de trencament de condemna, a més de 10 anys de llibertat vigilada, la prohibició de comunicació i aproximació a menys de 500 metres durant un període superior en un any a la pena imposada, i la prohibició de treballar en feines que impliquin un contacte amb menors durant 8 anys. A més, ha sol·licitat una indemnització de 15.000 euros.
Per la seva banda, l'acusació particular s'ha adherit a les peticions del ministeri públic. Les dues acusacions han destacat la credibilitat i la coherència del relat ofert per la víctima. Per contra, la defensa ha demanat que l'home sigui absolt dels dos delictes i, subsidiàriament, que només se'l condemni pel trencament de la mesura cautelar. El judici ha quedat vist per a sentència.