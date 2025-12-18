Ilnet, virtual guanyadora del contracte de neteja i recollida de brossa de Lleida
L’oferta més valorada, de Romero Polo-Valoriza, titulars de l’actual concessionària
L’actual concessionària del servei de neteja viària i recollida d’escombraries, Ilnet, formada per la Unió Temporal d’Empreses Romero Polo-Valoriza serà, tret de sorpresa d’última hora, l’adjudicatària del nou contracte d’aquest servei per als propers deu anys a l’aconseguir la millor valoració en l’apartat tant econòmic com tècnic.
La Unió Temporal d’Empreses (UTE) Romero Polo-Valoriza, que és la titular de l’actual concessionària de neteja viària i recollida d’escombraries, Ilnet, serà amb tota probabilitat l’adjudicatària del contracte d’aquest servei per als propers 10 anys. La seua oferta tècnica ha estat la més ben puntuada de les tres que s’han presentat, davant de la de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i la d’Arnó-Grupo GBI, segons reflecteix l’informe presentat ahir a la taula de Contractació de l’ajuntament.
El màxim de punts que es podia obtenir en aquest apartat era de 40, i el resultat final ha estat de 30,125 per a Romero Polo-Valoriza, 26,350 per a FCC i 26,175 per a Arnó-GBI. En aquesta sessió també es va obrir l’últim sobre, corresponent a l’oferta econòmica, en la qual també la seua, de 238.066.284,30 euros, és la més barata, encara que per molt poc marge respecte a les altres dos, que són de 238.245.004,16 i 238.274.580,90 euros, respectivament.
L’UTE Romero Polo-Valoriza ha aconseguit la millor puntuació en les quatre àrees de l’oferta tècnica: neteja viària, recollida, deixalleries i gestió del contracte i instal·lacions. En el primer apartat va aconseguir la millor puntuació en l’àrea de maquinària i parcs auxiliars i va empatar amb Arnó-Grupo GBI en neteja del Centre Històric, primera corona i barris. Tanmateix, va ser la més mal puntuada en Horta, EMD i polígons i complements. En la de recollida va ser on Romero Polo-Valoriza més va destacar, aconseguint la millor qualificació en 6 de 9 categories; recollida de paper, vidre i envasos lleugers; zones de difícil accés; porta a porta, on proposa ampliar el servei a part del Camp d’Esports; recollida a l’Horta; neteja de contenidors; i equipament.
En aquest àmbit, l’actual concessionària va superar en dos punts la segona (12,250 davant dels 10,125 d’FCC). En l’àrea de deixalleries, va ser la més ben puntuada en les tres categories (minideixalleries, nou equipament i deixalleria fixa i mòbil), i en l’última categoria va treure la millor nota en millora d’instal·lacions.
En el cas que l’actual concessionària guanyi el concurs, Romero Polo es mantindrà com la principal empresa prestadora de serveis de l’ajuntament, ja que al maig també se li va adjudicar el contracte per al manteniment de l’enllumenat públic per als propers 12 anys juntament amb l’empresa Edison Next Spain i que està valorat en 31,2 milions d’euros.
Una concessió per 10 anys que han acabat sent 20
L’actual concessió va ser adjudicada el 2006 a l’UTE formada llavors per Romero Polo i Sufi. La vigència era de 10 anys i acabava el març del 2016, però el març del 2015 el ple, amb majoria absoluta del PSC, va aprovar per unanimitat, amb els vots també de CiU i PP, una pròrroga de dos anys. En el següent mandat, amb un govern en minoria del PSC, el febrer del 2018 es va aprovar una altra prolongació del contracte de sis anys, a l’aconseguir els socialistes el suport de Ciutadans i PP. L’argument bàsic va ser que era necessària per a la posada en marxa del servei de recollida d’escombraries porta a porta, que es va implantar per primera vegada a Ciutat jardí i Vila Montcada a finals d’aquell any, amb la previsió d’aplicar-la més endavant a Balàfia i Pardinyes.
Ja en l’actual mandat, es va donar llum verda a una altra pròrroga fins a finals d’aquest any arran d’un acord entre el govern socialista i Junts. Finalment, fa un mes es va aprovar l’última, fins al proper 16 de març, per donar temps a la formalització del nou contracte, després que l’oposició forcés el govern a retallar la que havia proposat, fins al 30 d’abril. Així, una concessió per 10 anys ha durat el doble, 20. Aquesta és una de les causes que la maquinària del servei hagi quedat obsoleta.