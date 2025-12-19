SEGRE

Assegura que l’exparella la va obligar a tenir sexe i que hi va accedir per por

L’acusat va ser assistit per una intèrpret, a la foto. - A. GUERRERO

Una dona va declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que la seua exparella, que tenia una ordre d’allunyament, la va violar en tres ocasions la tardor de 2021 a Lleida. En canvi, l’acusat va afirmar que només van tenir relacions en una ocasió i que va ser la denunciant que l’hi va demanar. La Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar que sigui condemnat a onze anys de presó, mentre que la defensa va sol·licitar l’absolució per falta de proves i per les contradiccions de la denunciant. “M’hi va obligar. Tenia por i pensava que em matava, per això hi vaig accedir”, va afirmar la dona. Va assegurar que en una de les ocasions l’home li havia demanat que li portés 150 euros i dos paquets de tabac i que va acudir a la cita amb l’acusat perquè temia que li fes alguna cosa. La treballadora social i la psicòloga de Justícia van explicar que la relació de parella era “disfuncional” i que la dona era molt vulnerable. El Ministeri Públic sol·licita que sigui condemnat a deu anys per un delicte continuat d’agressió sexual i a un altre any per trencar l’ordre d’allunyament.

