TRIBUNALS
Assegura que l’exparella la va obligar a tenir sexe i que hi va accedir per por
Una dona va declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que la seua exparella, que tenia una ordre d’allunyament, la va violar en tres ocasions la tardor de 2021 a Lleida. En canvi, l’acusat va afirmar que només van tenir relacions en una ocasió i que va ser la denunciant que l’hi va demanar. La Fiscalia i l’acusació particular van sol·licitar que sigui condemnat a onze anys de presó, mentre que la defensa va sol·licitar l’absolució per falta de proves i per les contradiccions de la denunciant. “M’hi va obligar. Tenia por i pensava que em matava, per això hi vaig accedir”, va afirmar la dona. Va assegurar que en una de les ocasions l’home li havia demanat que li portés 150 euros i dos paquets de tabac i que va acudir a la cita amb l’acusat perquè temia que li fes alguna cosa. La treballadora social i la psicòloga de Justícia van explicar que la relació de parella era “disfuncional” i que la dona era molt vulnerable. El Ministeri Públic sol·licita que sigui condemnat a deu anys per un delicte continuat d’agressió sexual i a un altre any per trencar l’ordre d’allunyament.