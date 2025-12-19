PAERIA
Cap a la qüestió de confiança
El PSC no té suports per aprovar el pressupost a 5 dies de la votació. Cervera (Junts): “Amb aquests comptes, els veïns no viuran millor el 2026”
L’aprovació del pressupost de la Paeria del 2026 sembla cada vegada més difícil a mesura que s’atansa el ple del dia 23. I és que el govern del PSC s’ha quedat sol amb la seua proposta i l’oposició es manté ferma en el no. D’aquesta manera, tret d’un gir de guió d’última hora, els comptes no tiraran endavant, cosa que comportarà que l’alcalde, Fèlix Larrosa, s’haurà de sotmetre a una qüestió de confiança que, si no supera, podria derivar en una moció de censura. Tanmateix, si l’oposició no pacta cap candidat alternatiu en 30 dies, Larrosa quedaria ratificat en el càrrec i els pressupostos, aprovats. Larrosa va dir ahir en l’entrevista de Lleida TV que els partits de l’oposició “hauran d’explicar per què diuen no als millors pressupostos de la història”. Sobre la moció de censura, va afegir que “això ja dependrà d’ells”, amb referència a l’oposició.
El principal suport del PSC en aquest mandat, Junts, no està per la feina de donar suport als comptes. Així ho va assegurar ahir la seua líder, Violant Cervera, en l’esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació. “Amb aquest pressupost, els veïns de Lleida no viuran millor el 2026”, va dir Cervera, que va criticar els “reiterats incompliments” del PSC els anys anteriors i la “falta d’influència” de Larrosa a Madrid i Barcelona per desembussar projectes. Va afegir que la proposta del PSC no tracta temes clau com la mobilitat, la seguretat o l’incivisme.