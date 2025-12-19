ERC es reivindica com l'alternativa d'esquerres per governar la ciutat de Lleida
Durant la tradicional trobada nadalenca amb els periodistes, els republicans denuncien que a Catalunya el PSC continua governant "sense estabilitat i sense pressupost"
La diputada d'ERC al Parlament Marta Vilalta ha criticat aquest divendres que el PSC continua governant a Catalunya com fa un any, "sense estabilitat i sense pressupost". Ho ha dit durant el tradicional esmorzar de Nadal amb els periodistes a Lleida, on ha afegit que aquesta manca d'estabilitat parlamentària es deu a que els socialistes "han incomplert el pacte d'investidura de tenir un finançament singular i just per Catalunya". "És un govern que només es dedica a que qui dia passa any empeny", ha asseverat. En clau de la ciutat de Lleida, Vilalta ha dit que les principals actuacions a la capital son herència d'ERC, com l'estació d'autobusos o el nou edifici de l'hospital Arnau de Vilanova.
De la seua banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, ha destacat l'ampli acord que ha permès aprovar el pressupost de la Diputació (aprovat amb els vots de l’equip de govern, d’ERC, PSC, UA i APL, i els de Junts-Impulsem). Talarn ha defensat que aquest assoliment és fruït d'un estil de governar, amb l'independentisme al centre però sent capaços d'arribar a acords". D'altra banda, ha reclamat una bona gestió de serveis com el de Rodalies.
Jordina Freixanet, portaveu del grup d'ERC a la Paeria de Lleida, ha assegurat que el partit "està més cohesionat que mai" i que afronten el repte d'aconseguir una majoria àmplia per tornar a governar la ciutat. En aquest sentit, Freixanet veu l'actual govern municipal "cansat i desconnectat" i critica que ha tornat "a les pràctiques dels amics i enemics". Per a la portaveu republicana el seu partit és "l'alternativa d'esquerres per canviar el model de ciutat i resoldre els problemes". Pel que fa al pressupost municipal, afirma que el govern "no negocia perquè està convençut de que té la raó". "No sap ni té capacitat de negociació", ha afegit.