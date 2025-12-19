HABITATGE
Límit de preus per al lloguer d’habitacions i de temporada
El Parlament aprova la llei amb el ‘sí’ de PSC, ERC, Comuns, CUP i el suport parcial de Junts. L’import per tots els dormitoris no podrà superar el del pis
El Parlament va aprovar ahir una llei pionera per regular i limitar els preus del lloguer d’habitacions i el de temporada d’habitatges amb els vots a favor del PSC, ERC, els Comuns, la CUP i el suport parcial de Junts. D’aquesta manera, a partir d’ara tots els contractes de lloguer que es formalitzin, a excepció dels turístics, de vacances o per a usos recreatius, quedaran regulats per la mateixa llei independentment de la seua durada. La norma preveu aplicar límits als preus en el lloguer d’habitacions perquè la suma de les rendes pactades per cadascuna no sobrepassi el preu total del lloguer del pis, l’import del qual no ha de superar els índexs de referència estatal en els municipis que tinguin una demanda residencial tensionada. Val a destacar que a Lleida l’oferta de lloguer d’habitacions dobla la d’habitatges a Lleida ciutat i que la majoria costen més de 300 euros al mes. L’índex de referència també s’aplicarà als habitatges de temporada, per als quals també es demanarà un pla especial que justifiqui la seua necessitat i ubicació.
Residència habitual
La nova llei també recull que en els municipis tensionats, que a Lleida són la capital i 20 més, entre aquests Alcarràs, Tàrrega, la Seu d’Urgell, Balaguer, Cervera, Mollerussa, Guissona i Tremp, els seus planejaments urbanístics hauran de recollir que l’ús predominant dels habitatges haurà de ser el de residència habitual i permanent. Així mateix, s’aplicarà el límit de preus que marca l’índex de referència estatal per a les vivendes que es lloguin per primera vegada o siguin de grans propietaris. En les d’un petit propietari, el preu a aplicar serà el del contracte anterior amb la revisió corresponent de l’IPC.
També preveu crear el registre de grans propietaris, que dependrà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com una comissió que supervisarà els contractes de lloguer.
Així mateix, obliga a protegir els establiments emblemàtics, a eliminar les traves per a la transmissió de negocis i a regular també els outlets, que hauran de ser de caràcter permanent i solament dedicats a la venda d’excedent de producció i de temporada.
El Govern promourà habitatges públics en 19 àrees de Lleida
La Generalitat ha preseleccionat 19 àrees amb sòl urbanitzable a la província de Lleida en les quals preveu construir habitatges públics. D’aquestes, 12 estan a l’àrea de Ponent i 7 a l’Alt Pirineu i Aran. A tot Catalunya s’han seleccionat 179 àrees en les quals preveuen construir 214.000 vivendes a mitjà termini. D’altra banda, la consellera d’Habitatge, Sílvia Paneque, va assegurar ahir que el Govern preveu mobilitzar 8.000 milions d’euros per promoure uns 100.000 habitatges públics.
Norma per facilitar botigues als pobles
El Parlament també va aprovar ahir la modificació de la llei d’ordenació d’equipaments municipals per reduir les restriccions per instal·lar petits comerços en el cas dels municipis de menys de cinc mil habitants.