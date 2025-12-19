EQUIPAMENTS
Manifestació de protesta avui pel tancament de la ludoteca de Joc de la Bola
Hi participaran pares i alumnes de dos col·legis
Famílies i usuaris de la ludoteca Arenys del Segre de Joc de la Bola i veïns del barri es manifestaran aquesta tarda contra el seu tancament després que la Generalitat decretés la clausura, que es farà efectiva avui mateix. La protesta l’han organitzat conjuntament famílies dels col·legis Ciutat Jardí i Joc de la Bola i començarà cap a les 15.30 hores. Una columna sortirà de l’escola Ciutat Jardí, es dirigirà a la de Joc de la Bola per ajuntar-se amb l’altre grup de manifestants per, junts, anar fins a la ludoteca, situada al passeig de Ronda. “Volem mostrar la nostra disconformitat amb el tancament d’aquest centre i que ni la Generalitat ni la Paeria no hagin intentat fer res per evitar-ho”, va assenyalar un representant de les famílies, que va recordar que la ludoteca portava 37 anys oberta “i ha format diverses generacions del nostre barri, que avui seran presents en la manifestació per demanar una solució per poder donar continuïtat a l’Arenys del Segre”.
L’associació de veïns de Joc de la Bola ja va anunciar dimecres que “actuarà subsidiàriament i demanarà formalment la cessió dels espais” de la ludoteca per “evitar-ne el desmantellament i mantenir-la al servei del barri” si la Paeria “no fa res per evitar el tancament”. L’entitat també va sol·licitar a la sindíca de greuges municipal i a la de Catalunya que intercedeixin per evitar el tancament d’aquest equipament. Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir a Lleida TV que “lamento que hagin de tancar equipaments de proximitat” i que la Generalitat no ha ofert a la Paeria la gestió de la ludoteca. Va afegir que “hem ofert a les famílies afectades poder utilitzar la ludoteca de Gardeny, que és a 500 metres”.