DISTINCIONS
Premi per a un projecte que combina vi i art
El projecte CaLagneta-Art i Vi, liderat per la graduada en Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida (UdL) Montserrat Rocaginé, va rebre ahir el premi Santander Alumni UdL a l’Emprenedoria i l’Ocupació.
Dotat amb 5.000 euros, distingeix una iniciativa que combina art contemporani, vi i gastronomia local. També es van atorgar dos reconeixements especials, sense dotació econòmica, a Blok-Cuina de barri, de la cooperativa Recoop de Laura Matías-Guiu i Lourdes Tecchia, titulats en Nutrició Humana i Dietètica, i al centre mèdic multiespecialitat Clínic Lleida, de David García (Medicina), Jaume Pelegrí (Medicina) i Xavier Querol (Relacions Laborals).
D’altra banda, val a recordar que en edicions anteriors s’entregaven dos premis, Idea i Fet, i aquesta veus s’han unificat en una única categoria.