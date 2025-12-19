SEGRE

Quant costa un nínxol al cementiri de Lleida? La taxa de cada sepultura varia segons la seua ubicació

Des de 140 euros per un columbari a la 4a fila, fins a pagar més de 3.500 euros per una sepultura unificada de la primera i la segona fila

L’ajuntament va recuperant els nínxols que ningú actualitza, perquè puguin acollir noves inhumacions.

L'ajuntament va recuperant els nínxols que ningú actualitza, perquè puguin acollir noves inhumacions.

La taxa de la concessió administrativa de nínxols varia molt en funció de la ubicació. Els més cars són els que són a la segona fila, amb una taxa de 2.147,70 euros. Els de primera i tercera fila tenen un cost de 1.080,40 euros, els de quarta costen 540,40 i els de cinquena, 270,10. Així mateix, els unificats de primera i segona fila tenen una taxa de 3.598,80. D’altra banda, els nínxols que són als porxos i a les galeries, així com els apaïsats situats en passos intermedis, tenen un altre preu. 

Pel que fa als columbaris per a urnes de cendres, la taxa a primera i segona fila és de 745,10 euros, els de tercera costen 497,50 i els de quarta, 140,10. Els nínxols per a urnes grans tenen un cost de 1.419, 952,80 i 288,30 euros, respectivament, i els situats al departament de Sant Jaume tenen els seus propis preus. 

En els deu primers mesos de l’any s’han registrat 624 inhumacions al cementiri i s’han enterrat urnes amb cendres de 69 incineracions.

