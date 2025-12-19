SERVEIS
Quant costa un nínxol al cementiri de Lleida? La taxa de cada sepultura varia segons la seua ubicació
Des de 140 euros per un columbari a la 4a fila, fins a pagar més de 3.500 euros per una sepultura unificada de la primera i la segona fila
La taxa de la concessió administrativa de nínxols varia molt en funció de la ubicació. Els més cars són els que són a la segona fila, amb una taxa de 2.147,70 euros. Els de primera i tercera fila tenen un cost de 1.080,40 euros, els de quarta costen 540,40 i els de cinquena, 270,10. Així mateix, els unificats de primera i segona fila tenen una taxa de 3.598,80. D’altra banda, els nínxols que són als porxos i a les galeries, així com els apaïsats situats en passos intermedis, tenen un altre preu.
Pel que fa als columbaris per a urnes de cendres, la taxa a primera i segona fila és de 745,10 euros, els de tercera costen 497,50 i els de quarta, 140,10. Els nínxols per a urnes grans tenen un cost de 1.419, 952,80 i 288,30 euros, respectivament, i els situats al departament de Sant Jaume tenen els seus propis preus.
En els deu primers mesos de l’any s’han registrat 624 inhumacions al cementiri i s’han enterrat urnes amb cendres de 69 incineracions.