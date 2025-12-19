BARRIS
Rebuig a l’allotjament de persones sense llar al vell col·legi Balàfia
Veïns creuen que generarà inseguretat i critiquen ‘barrejar’ usos a l’equipament. La Paeria diu que “no és un alberg” i preveu obres a finals del 2026
Els veïns del barri desconfien de l’equipament d’inclusió social que la Paeria preveu ubicar a l’antic col·legi Balàfia, en el marc del hub cívic que inclourà també un servei d’atenció per a dones (amb tres apartaments per a víctimes de violència masclista), espais per a activitats veïnals, per a nens i persones grans, així com recuperar com a plaça part del pati.
Al principi, estava convocada una reunió per a unes 50 persones a la biblioteca del centre cívic de Balàfia per explicar el projecte, però n’hi van acudir més de 130, i després de múltiples queixes es va traslladar a la sala d’actes.
L’edil Carlos Enjuanes va destacar que “no serà un alberg”, sinó un allotjament d’“estada mitjana” per a 25-30 persones sense llar, no sense sostre, que estan en un procés d’autonomia personal abans d’anar a un pis d’inclusió. Va remarcar que estaran acompanyats de professionals i que hi haurà seguretat les 24 hores, però no va convèncer la majoria dels assistents, que creuen que aquest equipament generarà inseguretat al barri i no veuen clara la barreja d’usos.
Així, Enjuanes va argumentar que ja van efectuar un procés participatiu i que han aconseguit finançament per a tot el hub precisament gràcies a l’equipament d’inclusió. Va detallar que al febrer rebran el projecte executiu i esperen iniciar les obres de reforma de l’edifici a finals d’any.
Veïns van recordar que en l’anterior mandat l’alberg ja estava previst a Pardinyes i que l’actual govern municipal el va rebutjar, i algun va proposar fins i tot traslladar-lo a Gardeny. D’altres defensen altres prioritats al barri, com millorar la neteja o l’enllumenat.
La regidora de Balàfia, Carme Valls, va oferir als veïns un correu electrònic per enviar més preguntes sobre el projecte, o bé que les plantegin en les visites mensuals al barri, i a més va destacar que programaran totes les reunions que siguin necessàries.
Per la seua part, el cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va rebutjar “frontalment” el projecte de hub cívic “perquè es fa d’esquena al barri i els veïns han demostrat que no hi estan d’acord”. Va dir que seguiran amb la campanya de recollida de firmes (en porten més de 3.000) i va afegir que, “si cal, sortirem al carrer per rebutjar amb els veïns aquest projecte”.